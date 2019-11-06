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Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik

Türkiye'de kişi başı tasarruf miktarı 9 ayda 16 bin 480 liraya ulaşırken, bu da geçen yılın aynı dönemine göre vatandaşın tasarrufunun 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu - Nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 351,4 milyar liralık tasarruf mevduatı toplandı- İstanbul'da kişi başına düşen tasarruf miktarı, ocak-eylül döneminde 38 bin liraya dayandı- En az tasarruf edilen kent olan Şırnak'ta, yılın 9 ayında vatandaş ortalama 2 bin 156 lirayı kenara ayırdı
 06 Kasım 2019 11:23
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Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik

Türkiye'de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 351,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ocak-eylül döneminde 14 bin 359 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu.

- Tasarrufta Ankara ikinciliği Muğla'ya kaptırdı

Türkiye'de 16 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül sonu itibarıyla 37 bin 964 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 24 bin 427 lirayla Muğla, 24 bin 264 lirayla Ankara, 21 bin 666 lirayla İzmir, 19 bin 270 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Öte yandan kişi başı tasarruf mevduatı büyüklüğünde yıllardır İstanbul'un hemen ardında yer alan Ankara'nın, ikincilik pozisyonunu Muğla'ya kaptırması dikkati çekti.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 156 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak'ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 213 lirayla Muş ve 2 bin 231 lirayla Ağrı oldu.

- En yüksek tasarruf İstanbul'da

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,3'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-eylül döneminde toplam 572 milyar 27 milyon 350 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın 9 ayı itibarıyla 511 milyar 559 milyon 144 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 11,8 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 133 milyar 550 milyon 398 bin lirayla Ankara ikinci, 93 milyar 609 milyon 110 bin lirayla İzmir üçüncü, 46 milyar 755 milyon 86 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 408 milyon 605 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 481 milyon 230 bin lirayla Ardahan, 553 milyon 853 bin lirayla Kilis, 648 milyon 745 bin lirayla da Hakkari takip etti.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ocak-eylül dönemi itibarıyla şöyle:

Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (TL) Ocak-Eylül 2019 Ocak-Eylül 2018
ADANA 11.728 9.877
ADIYAMAN 4.393 3.539
AFYONKARAHİSAR 8.448 7.375
AĞRI 2.231 1.818
AKSARAY 11.589 10.464
AMASYA 7.132 6.262
ANKARA 24.264 21.332
ANTALYA 19.270 15.954
ARDAHAN 4.865 4.023
ARTVİN 9.114 7.484
AYDIN 14.597 12.944
BALIKESİR 14.245 12.762
BARTIN 10.561 9.334
BATMAN 4.066 3.418
BAYBURT 4.966 4.504
BİLECİK 7.400 6.212
BİNGÖL 4.630 3.750
BİTLİS 2.409 1.922
BOLU 10.002 8.460
BURDUR 10.975 9.510
BURSA 13.649 12.293
ÇANAKKALE 12.871 10.855
ÇANKIRI 6.890 6.465
ÇORUM 8.419 7.377
DENİZLİ 14.702 12.736
DİYARBAKIR 4.209 3.342
DÜZCE 6.849 5.816
EDİRNE 14.461 12.479
ELAZIĞ 8.164 6.865
ERZİNCAN 10.383 9.153
ERZURUM 3.956 3.393
ESKİŞEHİR 14.446 12.559
GAZİANTEP 6.813 5.546
GİRESUN 9.650 8.626
GÜMÜŞHANE 6.222 5.288
HAKKARİ 2.265 1.705
HATAY 10.914 9.224
IĞDIR 5.473 4.967
ISPARTA 13.316 11.383
İSTANBUL 37.964 34.038
İZMİR 21.666 19.265
KAHRAMANMARAŞ 5.078 4.371
KARABÜK 10.070 8.338
KARAMAN 10.163 8.978
KARS 4.463 3.608
KASTAMONU 7.993 6.703
KAYSERİ 10.351 9.348
KIRIKKALE 7.200 5.906
KIRKLARELİ 14.036 12.197
KIRŞEHİR 11.781 10.523
KİLİS 3.886 3.750
KOCAELİ 11.330 9.800
KONYA 8.657 7.548
KÜTAHYA 7.214 6.380
MALATYA 7.691 6.505
MANİSA 9.588 7.884
MARDİN 3.403 2.785
MERSİN 12.448 10.306
MUĞLA 24.427 22.159
MUŞ 2.213 1.709
NEVŞEHİR 13.046 11.760
NİĞDE 6.676 5.679
ORDU 7.677 6.595
OSMANİYE 4.868 3.966
RİZE 9.248 8.571
SAKARYA 7.962 7.009
SAMSUN 8.676 7.492
SİİRT 3.071 2.513
SİNOP 9.411 8.691
SİVAS 9.032 8.241
ŞANLIURFA 2.645 2.003
ŞIRNAK 2.156 1.751
TEKİRDAĞ 11.378 9.649
TOKAT 5.390 4.592
TRABZON 13.871 12.515
TUNCELİ 15.906 14.345
UŞAK 15.077 13.339
VAN 2.733 2.270
YALOVA 15.823 13.756
YOZGAT 8.231 7.513
ZONGULDAK 12.997 11.510
TÜRKİYE 16.480 14.359
Anadolu Ajansı
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