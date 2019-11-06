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Çocuklar hastane korkusunu öğretmenlerinin resimleriyle aşacak

Ardahan'da görevli kadın öğretmenler, çocukların korkmadan eğlenceli vakit geçirerek tedavi olmasını sağlamak amacıyla hastane duvarlarını çizgi film karakterleriyle renklendiriyor
 06 Kasım 2019 11:23
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Çocuklar hastane korkusunu öğretmenlerinin resimleriyle aşacak

- Ardahan'da gönüllü kadın öğretmenler, çocuklar için Ardahan Devlet Hastanesi Çocuk Bölümünün duvarlarını çizgi film karakterleriyle süslüyor.

Kentteki 6 resim öğretmeni, çocukların hastaneden korkmadan eğlenceli vakit geçirerek tedavi olmasını sağlamak amacıyla kolları sıvadı.

Ardahan Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması kapsamında bir araya gelen gönüllü eğitim melekleri, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla hastane duvarlarına çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerinin resimlerini çiziyor.

Duvarları rengarenk olan hastane, şimdiden çocukların ve ailelerin ilgisini çekiyor.

- "Resimlerle hastane farklı bir havaya girdi"

Çocuk doktoru Buket Taneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü öğretmenlerin güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Kendisinin de öğretmenlere eşlik ederek resim çizdiğini ifade eden Taneri, "Resimlerle burası farlı bir havaya girdi. Umarım hasta yakınları ve çocuklar için hoş bir ortam olacak. Resimler birbirinden güzel kareler. Ben çok beğendim." diye konuştu.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Başak Fidan da çalışmaya gönüllü dahil olduklarını anlattı.

- "Çocuklar için sıcak bir ortam oluşmasını istedik"

Ekip arkadaşlarıyla güzel resimlerle hastaneyi çocukları sevdirmeyi amaçladıklarını dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"Hastane soğuk bir mekan olarak bilinir. Biz ise bu resimlerle burayı ısıtmak istiyoruz. Çocuklar hastaneye geldiğinde korkuyor ve hastanede kalmak istemiyorlar. Biz de çocukların sevecekleri karakterleri hastane duvarına çizdik. Biraz da eğlenceli oldu. Çocuklar için sıcak bir ortamın oluşmasını istedik. Çocuklar buraya geldiğinde sıkılmaz, aksine hoşlarına gider. Koridorlarda rahat rahat dolaşırlar diye düşünüyoruz."

TOBB Orta Okulu Resim Öğretmeni Meral Aydın da kendilerine böyle bir teklif geldiğinde zevkle kabul ettiklerini belirterek, "Bizim için de çok eğlenceli oldu, sonuçta kendi işimizi yapıyoruz. Ayrıca burada tedavi gören çocukların eğlenmesine vesile oluyoruz. Onlara sıcak bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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