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TCDD personelinin 2009 yılındaki iş bırakma eylemi karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi, 2009 yılında iş bırakan TCDD personelinin, iş bırakmaya ilave olarak, tren seferlerini engellemeleri dolaysıyla verilen disiplin cezasının hak ihlali oluşturmadığına karar verdi.
 06 Kasım 2019 11:33
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TCDD personelinin 2009 yılındaki iş bırakma eylemi karara bağlandı

2009 yılında, KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi memurlar, TCDD'de, iş bırakma eylemi yapmıştır. Eylemler nedeniyle, Mersin-Adana bölgesindeki tüm tren seferleri iptal edilmiş, Çukurova treni 270 saat tehir edilmiş, Adana-Konya-Ulukışla yük tren seferleri iptal olmuştur. Bu iptallere bağlı olarak yolcular otobüslerle taşınmış ve TCDD gelir kaybına ve prestij uğramıştır.

Eyleme ek olarak bir kısım personel, Çukurova Ekspresinin teşkil manevrasını yapmak üzere depoya alınmasına engel olmuştur.

Bu eylemleri nedeniyle de kendilerine 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verilmiş, açılan davalar ise hem idari yargıda hem de Danıştay'da kaybedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi önüne gelen dosyada, iş bırakma eylemine ilave olarak, trenlerin fiilen engellenmesi şeklindeki eylemlerinin, katlanılması gereken karışıklıktan öteye geçtiğine, başkalarının haklarını engellediğine dikkat çekerek, verilen disiplin cezasının hak ihlali oluşturmadığına karar vermiştir.

AYM kararı için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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