CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu
|06 Kasım 2019 11:35
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- CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinin, TBMM internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvurdu.
CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel tarafından TBMM Başkanlığına yapılan başvuruda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürdüğünü anımsatıldı.
Bütçe sürecinin en önemli aşamalarından birinin de Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmeler olduğu ifade edilen başvuruda, yurttaşların bilgi alma hakkı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmelerin yurttaşlar tarafından izlenmesinin, demokrasi açısından önem taşıyacağının açık olduğunu belirtildi.
Başvuruda, komisyondaki 2020 bütçesi görüşmelerinin TBMM internet sitesi üzerinden naklen yayınlanmasının sağlanması talep edildi.
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