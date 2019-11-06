MSB: 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında son 24 saatte 11 taciz saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi
|06 Kasım 2019 11:44
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında son 24 saatte 11 taciz saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
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