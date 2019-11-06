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AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez

Anayasa Mahkemesi, 2012 yılında, Milli Eğitim Bakanının telekonferansla yaptığı konuşmayı dinlememe, alkışlı protesto etme eylemi nedeniyle verilen disiplin cezasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
 06 Kasım 2019 11:55
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AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez

2012 yılında, İzmit'te yaşanan olayda, bir öğretmen, sendikasının aldığı karar doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanının telekonferansla yaptığı konuşmayı dinlememiş, alkışlı protestoda bulunmuştur. İl müdürlüğü yaptığı soruşturmada, öğretmene, 657'de yer alan "Kurumların huzur ve sükunun bozmaktan dolayı" Kınama cezası vermiştir. Ceza için dava ilse hem idari yargıda hem de Bölge İdare Mahkemesinde reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, incelediği bu dosyada, protestonun katlanılması gerekli bir eylem olduğuna değinilerek, kurumun huzur ve sükunun bozulduğunun ikna edici gerekçelerle ortaya konulamadığını belirtmiş ve verilen disiplin cezasının hak ihlali oluşturduğuna karar vermiştir.

Karar için tıklayınız.

OLAYA DAİR AYM KARARINDA YER ALAN TESPİTLER
Memurlar.Net - Özel

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