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Ilıcak ve Altan'ın yeniden tutuklanmaları talep edildi

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, tahliye edilen gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmaları talebinde bulundu
 06 Kasım 2019 12:11
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Ilıcak ve Altan'ın yeniden tutuklanmaları talep edildi

İzmir'de faaliyet gösteren Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında hapis cezası verilerek tahliye edilen gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın yeniden tutuklanmaları talebiyle dilekçe verdi.

Dernek Başkanı Muhammed Gömük adına avukatı Tolga Tireli'nin, yargılamanın yapıldığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilettiği dilekçede, sanıkların tahliye olmaları için hukuki şartların gerçekleşmediği savunuldu.

FETÖ'den yargılananların kolayca yurt dışına kaçabildikleri belirtilen dilekçede, sanıklara konulan yurt dışına çıkış yasağının hiçbir işe yaramayacağı iddia edildi.

FETÖ'den yargılanan 9 bin civarında firarinin bulunduğu ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların işledikleri suç gereği kararın olağan kanun yollarına tabi olacağı düşünüldüğünde ve yaptıkları eylemlerdeki kasıt yoğunluğu dikkate alındığında, yurt dışına kaçma riskinin göz ardı edilmesi toplum vicdanında onulmaz yara açmaktadır. Sanıkların, darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları televizyon programında 'darbenin artık kaçınılmaz olduğu' yönünde konuşmalar yaptıkları ve mesaj verdikleri mahkeme kararında belirtilmiştir. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, bu programda hep birlikte darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları, bu söylemler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri, darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri, darbe girişimini terör örgütünce fikir ve eylem birliği içerisinde olmadan bilmelerinin ve bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirecek şekilde beyan etmelerinin ise mümkün olamayacağı, hiçbir demokratik düzende darbe girişimini desteklemenin veya darbeyle seçilmiş hükümeti tehdit etmenin basın ve ifade hürriyetiyle açıklanamayacağının belirtilmesi karşısında, sanıkların kasıt yoğunluğunun gözetilmesi ivedilikle gerekmektedir."

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin daha önce "darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım'da FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın ise beraatine hükmedilmişti.

Heyet, tahliyesine karar verdiği Altan ve Ilıcak hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmünü vermişti.
Anadolu Ajansı
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