Türkiye genelinde 46 bin hektar yeni yerleşim alanı belirlendi
|06 Kasım 2019 11:04
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- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, konut üretiminde kalite, sağlamlık, erişilebilirlik, enerji verimliliği ve afetlere dayanıklılık standartlarının geliştirilmesi amacıyla 53 ilde 240 riskli alan, 30 ilde 152 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, 7 ilde ise 10 yenileme alanı belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, başta afet riskleri olmak üzere, standartlara uygun olmayan yapı stoku ve işlevleri değişen kentsel alanlardaki yıpranma nedenlerine bağlı olarak, Türkiye'de kentlerin dönüşüm ihtiyacı sürüyor.
Bu kapsamda, Bakanlık tarafından konut üretiminde kalite, sağlamlık, erişilebilirlik, enerji verimliliği, afetlere dayanıklılık standartları geliştirilecek ve çalışmalar her aşamada gözetilecek.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, 53 ilde 240 riskli alan, 30 ilde 152 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, 7 ilde de 10 yenileme alanı belirlendi. Ayrıca yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 46 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı ilan edildi.
- Bin 292 kurum/kuruluş lisanslandırıldı
Riskli yapıları tespit etmek üzere üniversite, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, tüzel kişi, yapı denetim kuruluşu ve yapı laboratuvarının da bulunduğu 1292 kurum/kuruluş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırıldı. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından toplam 616 bin 270 bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edildi.
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının ihdas edildiği 2012'den itibaren, başta kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamaları olmak üzere yaklaşık 12 milyar 752 milyon lira ödenek sağlandı.
Bakanlığın programda yer alan tespitlerine göre, kentsel dönüşüm sürecinde, alanın özelliklerine ve kentin içindeki fonksiyonuna göre dönüşüm senaryosu uygulanması ve dönüşüm alanlarının bir stratejiye bağlı olarak geliştirilmesi ihtiyacı sürüyor. Bu çerçevede, il bazında kentsel dönüşüm stratejileri hazırlıkları da başlatıldı.
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