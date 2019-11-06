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Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis
Malezya'da kuru temizleme dükkanında, hamile kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldüren adam, halktan gelen tepkiler üzerine tutuklanarak 34 ay hapis cezasına çarptırıldı
|06 Kasım 2019 12:22
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Malezya'da kuru temizleme dükkanında, hamile kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldüren adam, halktan gelen tepkiler üzerine tutuklanarak 34 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bernama haber ajansına göre, başkent Kuala Lumpur'da kuru temizleme dükkanında çalışan 42 yaşındaki K. Ganesh, bir kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldürdüğünü gösteren güvenlik kamerası kaydının sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alındı.
Ganesh'i yargılayan Selayang Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın "hayvana eziyet etme" suçundan hapis ve para cezasına çarptırılması yönünde hüküm verdi.
34 ay hapse mahkum edilen işçi 40 bin Malezya ringgiti (55 bin TL) para cezasına da çarptırıldı.
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