Halkbank, ABD'den gelen tebligatı reddetti
|06 Kasım 2019 12:37
|Yazdır
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme suçlamasıyla New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan ve 22 Ekim'deki ilk duruşmaya katılmayan Halkbank, bugün düzenlenen ikinci duruşmaya da katılmadı.
Duruşmaya, bankaya bir dönem danışmanlık hizmeti veren King & Spalding hukuk firmasına bağlı avukatlar katıldı.
Hakim Richard Berman, Halkbank'ın yeni duruşmaya sınırlı ve özel katılım şartıyla katılabileceği talebine ilişkin King & Spalding avukatlarından yeni bir başvuru dilekçesi talep ederek avukatlara 19 Kasım'a kadar süre tanıdı.
Diğer yandan Berman, New York Güney Bölge Savcılığı'na avukatların iddia ve savunmalara yanıt vermeleri için 26 Kasım'a kadar mühlet verdi, savcılığın yazılı başvurusundan sonra hukuk firmasına da 2 Aralık'a kadar savcılık tarafından sunulan tebligata yanıt vermesi için süre tanıdı.
Gazeteci Adam Klasfeld, savcılık makamı tarafından dava dosyasına bugün sunulan bir belgeyi Twitter hesabından paylaştı.
Buna göre, Halkbank Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, savcılık tarafından gönderilen bir tebligatı kabul etmedi.
Gerekçe olarak da tebligatın "ABD ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderilmesi" gösterildi.
Tebligatta şu ifadeler yer aldı:
"ABD New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından 8563 5166 0162 0402 takip numaralı FedEx aracılığıyla gönderilen belgeler ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderildiği için Bankamız tarafından kabul edilmeden iade edilmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Maket ev' satışlarını komisyon inceleyecek
06 Kasım 2019 13:45
|'İş müfettişleri 10 aydan beri boşta duruyor'
06 Kasım 2019 12:58
|Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi
06 Kasım 2019 12:22
|Soylu'dan NATO'ya: Nato kafa, nato mermer!
06 Kasım 2019 12:14
|MSB: 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleşti
06 Kasım 2019 11:44
|CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu
06 Kasım 2019 11:35
|Türkiye genelinde 46 bin hektar yeni yerleşim alanı belirlendi
06 Kasım 2019 11:04
|'Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor'
06 Kasım 2019 10:58
|'Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek'
06 Kasım 2019 10:56
|YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
06 Kasım 2019 10:06