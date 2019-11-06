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Taşıtlardan arındırılmış yeni yaya bölgeleri oluşturulacak

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 3 pilot il belirlenerek proje çalışmalarına başlanacak
 06 Kasım 2019 12:44
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Taşıtlardan arındırılmış yeni yaya bölgeleri oluşturulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Programda yer verilen uygulamalara göre, çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kent içi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri özendirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yerel yönetimlerin iş birliğiyle yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacak.

Yaya yolları ve kaldırımlara ilişkin yurt dışında uygulanan standartlar ve iyi uygulamalar incelenecek, Türkiye'nin mevcut durum etüdü tamamlanacak.

Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 3 pilot il belirlenerek proje çalışmalarına başlanacak.

- Bisiklet kullanımı teşvik edilecek

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek.

"Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" paydaş görüşleri çerçevesinde son hali verilerek yayımlanacak.

Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak. Master Plan çalışması tamamlanarak birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı hazırlanacak.

Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda pilot projeler belirlenecek.
Anadolu Ajansı
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