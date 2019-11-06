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'İş müfettişleri 10 aydan beri boşta duruyor'

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş: İş müfettişleri 10 aydan beri boşta duruyor, hiçbir iş yeri programlı olarak denetlenmedi. Sayın Bakanın iş ve çalışma müfettişlerini boşta bekletmesi inanılır gibi değil
 06 Kasım 2019 12:58
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'İş müfettişleri 10 aydan beri boşta duruyor'

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, iş müfettişlerinin 10 aydan beri boşta durduğunu, bu sürede hiçbir iş yerinin programlı olarak denetlenmediğini savunarak, "Sayın Bakanın iş ve çalışma müfettişlerini boşta bekletmesi inanılır gibi değil." dedi.

Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iş kazalarının Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu belirtti.

Son 17 yılda iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenemediği gibi artmaya devam ettiğini savunan Demirtaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre, AK Parti hükümetleri döneminde, 17 yılda 23 bin 847 işçinin hayatını kaybettiğini, 80 bin işçinin iş göremez hale geldiğini söyledi.

Demirtaş, yalnızca 2019'un ilk 10 ayında bin 477 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "İç savaşta bile bu kadar işçi ölmüyor, bu kadar işçi yaralanmıyor." dedi.

İş kazalarının bu kadar sık yaşanmasının birçok nedeni olduğuna işaret eden Demirtaş, "Kayıt dışı çalışmanın fazla olması, kamu ve özel sektörde taşeronlaşmanın yaygınlaşması, sendikalaşma oranının düşüklüğü ve çalışanları sendikasızlaştırma çabaları, işverenlerin aşırı kar hırsı ve üretim zorlaması, denetim ve teftişlerin yetersiz olması iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısında patlamaya yol açtı." diye konuştu.

İş kazalarının yüzde 98'inin öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu aktaran Demirtaş, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından programlı önleyici yani proaktif nitelikteki teftişlerin önem taşıdığına dikkati çekti.

Demirtaş, Türkiye'de 2018 Ocak ayı itibarıyla 1 milyon 853 bin iş yeri bulunduğunu, bunların 600 bininin "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 970 iş müfettişi, 120 denetmenin görev yaptığını söyleyen Demirtaş, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1 Ocak 2019'dan itibaren bakanlık müfettişlerine hiçbir şekilde programlı önleyici yani proaktif teftiş görevi verilmediğini" iddia etti.

İş müfettişlerinin 10 aydan beri boşta durduğunu, hiçbir iş yerinin programlı olarak denetlenmediğini öne süren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bunun sebebinin ise hem 31 Mart seçimlerinin olması hem de ekonomik krizin büyük boyutlara ulaşması nedeniyle işverenleri denetim ve teftişlerle verilecek para cezalarıyla bunaltmamak olduğu ifade edilmektedir. Bu durum iş kazalarına ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarmıştır. Sayın Bakanın iş ve çalışma müfettişlerini boşta bekletmesi inanılır gibi değil.

Bakan Selçuk, görevini ihmal etmiş, uluslararası mevzuatı çiğnemiş, kusuruyla iş kazalarına, işçi ölümlerine ve yaralanmalarına neden olmuştur. Sayın Bakan, yalnızca 2019'un ilk 10 ayında iş kazası sonucu yaşamını yitiren işçi sayısı bin 477. Bu ölümlerde sizin de sorumluluğunuz var. Vicdanınız rahat mı? İstifa edecek misiniz?"

Bu arada Demirtaş, konuya ilişkin TBMM Başkanlığına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini de bildirdi.
Anadolu Ajansı
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