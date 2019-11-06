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Havalimanlarında bebekli, hamile ve hasta yolcuların da uçuş önceliği olacak

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin: Havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacak
 06 Kasım 2019 13:00
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Havalimanlarında bebekli, hamile ve hasta yolcuların da uçuş önceliği olacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların yanı sıra bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacağını bildirdi.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın Türkiye'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara iz yollar, bekleme koltukları, engelli "check-in" bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkı, tekerlekli sandalye, ankesörlü telefon ve benzeri kolaylıkların sağlandığını vurgulayan Keskin, 38 havalimanının Engelsiz Havalimanı Belgesi, 18 havalimanının da Erişilebilirlik Belgesi aldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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