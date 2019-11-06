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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97,89 puan artarak 100.623,21 puan oldu
 06 Kasım 2019 13:14
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 100.623,21 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile finansal, kiralama,faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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