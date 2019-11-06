Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97,89 puan artarak 100.623,21 puan oldu
|06 Kasım 2019 13:14
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 100.623,21 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile finansal, kiralama,faktoring oldu.Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın ne kadar?
06 Kasım 2019 12:51
|Gün ortasında dolar yükselişte
06 Kasım 2019 12:02
|Gram altın 275 lira seviyelerinde
06 Kasım 2019 11:15
|Borsa, güne yükselişle başladı
06 Kasım 2019 10:22
|Güne başlarken döviz fiyatları
06 Kasım 2019 09:43
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Kasım 2019 18:19
|Gün sonu altın fiyatları
05 Kasım 2019 17:24
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
05 Kasım 2019 17:15
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
05 Kasım 2019 13:13
|Çeyrek altın ne kadar?
05 Kasım 2019 12:38