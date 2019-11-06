FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
|06 Kasım 2019 13:18
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Konya merkezli 10 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Haklarında gözaltı verilen şüphelilerden 20'sinin, askeri okullardan uzaklaştırılan öğrenci olduğu belirtildi.
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