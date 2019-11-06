İstanbul'da kalker ocağına ÇED izni çıkmadı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED sürecinin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sonlandırıldığı belirtildi
|06 Kasım 2019 13:19
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sonlandırıldığı kaydedildi.
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