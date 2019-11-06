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Ankara'da abonman kartta yaş kriteri kalktı

Ankara'da abonman kartta yaş kriteri kalktı
 06 Kasım 2019 13:15
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Ankara'da abonman kartta yaş kriteri kalktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için hayata geçirdiği abonman kart uygulamasında 27 yaş kriteri kaldırıldı. Kriter yalnızca açıköğretimde eğitimlerine devam edenler için uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı sonrası öğrencilere abonman kart sistemi 20 Ekim'de hayata geçti. Öğrencilere 60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartı sağlayan uygulamada 27 olan yaş sınırı kaldırıldı.

Yavaş'ın yeni talimatı sonrası Başkent'te örgün eğitim sistemi (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve ikinci öğretim) içinde yer alan tüm öğrenciler EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hatlarında aylık indirimli abonman kartından yararlanabilecek. Açıköğretim öğrencilerinde ise yaş sınırı 27 yaş ve altı olarak devam edecek.
Memurlar.Net
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