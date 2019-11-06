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İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şirketlerinden Kültür A.Ş.'nin, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için açtığı 8 ihalenin en büyüğünü, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı'nın kardeşine ait firmanın aldığı ortaya çıktı. Başka şirketlerin çağrılmadığı 'adrese teslim' ihaleyi alan Sayım Seçkin Özer'e ait firma, 23 Haziran seçimlerinden 4 gün önce kuruldu.
 06 Kasım 2019 13:29
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İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme

Kültür A.Ş., İstanbul'da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlediği 8 ayrı ihalenin sonuçlarını açıkladı. Şevval Sam, Athena, Fahir Atakoğlu ve Mazlum Çimen'in konserlerinin de yer aldığı kutlamalarla ilgili ihalelerin toplam bedeli 834 bin 558 TL tuttu.

BÜYÜK İHALE TANIDIK İSME

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak açılan ihalelerin en büyüğünü, 'Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Konserleri (Sanatçı Kaşe Ödemeleri) Hizmet Alım İşi' oluşturdu. Tek geçerli teklifin verildiği ihaleyi, merkezi Beylikdüzü'nde bulunan 'Fifth Floor Records Müzik Yapım ve Tic. Ltd. Şirketi 305 bin TL'ye üstlendi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre söz konusu firma 19 Haziran 2019 tarihinde kuruldu. 10 bin TL sermayeye sahip firma, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer'in kardeşi Sayım Seçkin Özer'e ait. Müzik yapımcısı Seçkin Özer'in, geçmiş yıllarda Beylikdüzü Belediyesi'ne, konser düzenleme işleri yaptığına ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştı.

DİĞER İHALE SONUÇLARI

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılan ikinci ihale ise Athena Konseri. Söz konusu konserin ihalesini 'Pasaj Film-Reklam Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şirketi', 150 bin TL'ye üstlendi. 2000'de kurulan ancak 2017'de ortaklık yapısı değişen firma Murat Doğan'a ait ve bir milyon TL sermayeli.

Aynı kutlamalar kapsamında yapılan üçüncü ihale ise 'Yaylı Sazlar Orkestrası ve Magma Korusu Konseri.' Kültür A.Ş. söz konusu ihaleyi STG Müzik Prodüksiyon Reklam Turizm Organizasyon Tic. A.Ş.'ye 141 bin 250 TL'ye ihale etti. Güner Doğan'a ait firma 2015 yılında kurulmuş ve 50 bin sermayesi bulunuyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan dördüncü ihale, Moonstar Dan Gösterisi ile ilgili. İhaleyi Trak Tasarım Mimarlık Hizmetleri A.Ş. 60 bin TL'ye aldı. Bihter Çelik'a ait firma 2016 yılında kuruldu ve 50 bin TL sermayesi bulunuyor.

Kültür A.Ş.'nin aynı kapsamda yaptığı beşinci ihale, 'Fahir Atakoğlu Konseri' ile ilgili. Söz konusu konserin yüklenicisi, merkezi New York'ta bulunan 'Far&Here LLC' firması. Firmaya konser için 58 bin 308 TL ödeme yapıldı.

Aynı kapsamdaki Şevval Sam Konseri için ise doğrudan sanatçıya ödeme yapıldı. Kültür A.Ş.'nin altıncı ihalesi için, 'sanatçı kaşe ödemesi' adı altında, Türkdeniz Şevval Sam'a konseri için 50 bin TL ödendiği ihale sonucunda belirtildi.

Mazlum Çimen Konseri ile ilgili yedinci ihale, 'Rota Prodüksiyon Reklam Organizasyon ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şirketi'ne 40 bin TL'ye verildi. Nurmehmet Türkan'a ait Rota Prodüksiyon firması 2015 yılında kuruldu ancak 2016'da ortaklık yapısı değişti. Şirketin sermayesi İTO kayıtlarına göre 250 bin TL.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki son ihale olan, 'Kahramanlık Türküleri Ali Altay Konseri' için, İKS İstanbul Kültür Sanat Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şirketine 30 bin TL ödeme yapıldı.
DHA
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