Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
|06 Kasım 2019 13:39
|Yazdır
Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.D, M.Ö, A.Ş. E, O.Y, İ. B. ve Ö.G. adlı zanlılar gözaltına alındı.
Zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Bu arada, diğer üç zanlının ise yurt dışında olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi
06 Kasım 2019 15:21
|Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza
06 Kasım 2019 15:15
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
06 Kasım 2019 15:02
|Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası
06 Kasım 2019 14:37
|FETÖ'den aranan firari kadın zanlı Ankara'da yakalandı
06 Kasım 2019 14:35
|FETÖ, TİB'i ele geçirmek için O ismi kullanmış
06 Kasım 2019 14:09
|Suriye'de öldürülen YPG'li teröristi, TBMM'ye sokan vekil!
06 Kasım 2019 13:37
|FETÖ'nün 'yurt ve evler sorumlusu'na kırmızı bülten çıkarıldı
06 Kasım 2019 13:24
|FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
06 Kasım 2019 13:18
|FETÖ savcıları, MİT elemanını deşifreden yargılanıyor
06 Kasım 2019 12:50