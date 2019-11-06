15 Temmuz gazisi 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde silahla ağır yaralanan ve 20'yi aşkın ameliyatla hayata tutunan gazi Levent Deveci, "darbeye teşebbüs" suçundan ceza alan bir sanığın avukatının şikayeti üzerine hakkında "hakaret " suçundan açılan dava kapsamında, hakim karşısına çıktı.

Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Levent Deveci ile avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan müşteki Meliha Mutlu'nun ise mazeret dilekçesi gönderdiği bildirildi.

Savunmasını yapan Deveci, 15 Temmuz darbe girişiminde ağzından yaralandığını ve gazi olduğunu söyledi.

Darbe girişimine ilişkin bir davada hem tanık hem de müşteki olarak beyanda bulunmak için duruşmaya gittiğini belirten Deveci, şöyle devam etti:

"Söz konusu davanın duruşmalarında ortam çok gergindi. Benim verdiğim ifade üzerine yargılanan şahısların savunmaları boşa çıkmış oldu. Bunun üzerine duruşmada gerginlik yaşandı. Sanıklar bize karşı tahrik edici davranışlarda bulunuyorlardı. Buna rağmen bu sanıklara 'hain' dışında herhangi bir hakaret içerikli laf söylemedim. Duruşmaya ara verildikten sonra ortak alana sigara içmeye gittik ve orada tüm taraflar bulunuyordu. Biz sigara içerken, onların avukatları da vardı. Benden sigara için ateş istediler, ben de 'Yok.' dedim. O gün ağzımın içinde 17 dikiş vardı ve konuşmakta zorlanıyordum. Daha sonra diğer gazi arkadaşlarımdan ateş istemişler. Onlar da 'Yok.' demiş. Ben bunun üzerine avukatların gazi arkadaşıma 'Yobazsınız.' dediklerini duydum. Sonra bu lafın duyulması üzerine sözlü tartışma yaşandı. O esnada bize 'Adam mısınız?' şeklinde laflar söylediler. Bunun üzerine ben olaya dahil oldum ve avukata 'Yaptığınız bir avukata ve bayana yakışmaz.' dedim."

Deveci, daha sonra sesleri duyan jandarmanın yanlarına geldiğini, avukatların uzaklaştırıldığını ve kendilerine ait alana geçtiklerini anlatarak, "Oraya geçtikten sonra 'Adamsanız gelin buraya.' şeklinde laflar söylediler. Ben bunun bir provokasyon olduğunu anladığım için onların bulunduğu alana gitmedim. Asında benim davacı olmam gerekiyordu ama ben davacı olmadım. İddianamede geçtiği şekilde avukatlara yönelik kesinlikle 'Köpek, kimin köpeğisiniz, hain köpekler, vatan hainisiniz.' şeklinde sözler söylemedim. Yine avukatların tuttuğu tutanakta iddia edildiği gibi bizim bulunduğumuz alan çay ocağının önü değildi. Tutanak tamamen gerçek dışıdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Vareste tutulmak istiyor, öncelikle beraatimi aksi kanaatte iseniz hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada dinlenilen tanıklar Ahmet İkbal Pekdaş ve Muhammed Alperen Turan, sanık Deveci'nin yaşanan tartışma sırasında hakarette bulunmadığını söyledi.

Deveci'nin avukatı Ersin Alakese ise dinlenilen 5 tanığın gazi olduğunu belirterek, "CD inceleme raporu dosyaya girmiştir. Orada tam tersi müştekinin durdurulamadığı, sakinleştirilmeye çalışıldığı ifade ediliyor. O anki sıkıntılı atmosferden kaynaklanan davranışlardan dolayı şikayette bulunduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Meliha Mutlu ve avukatı Ali Çitil'in mazeretlerinin son kez kabul edilmesine hükmetti. Sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinin, FETÖ'nün darbe teşebbüsünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylarla ilgili 143 sanığın yargıladığı ve 12 Temmuz 2018'de karara bağlanan davanın müştekilerinden gazi Levent Deveci'nin, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada ifade verdiği anlatılıyor.

Deveci'nin ifadesinin ardından ara verilen duruşmada, müştekiler ile sanık avukatları arasında tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, Deveci'nin sanık avukatlarından Meliha Mutlu'ya hakaret ettiği iddia ediliyor.

İddianamede, Levent Deveci'nin "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.