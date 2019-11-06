FETÖ'den aranan firari kadın zanlı Ankara'da yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari kadın zanlı, Ankara'da gözaltına alındı
|06 Kasım 2019 14:35
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari kadın zanlı, Ankara'da gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve yönetmek suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.A'nın Ankara'da olduğunu belirledi.
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Gül Hanımlar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin yönetim kurulu asil üyesi olduğu tespit edilen firari kadın zanlı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ö.A, işlemleri için Sivas'a getirildi.
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