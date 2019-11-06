Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası
|06 Kasım 2019 14:37
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Kastamonu'da, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında tutuklanan ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Mikail Taşcıoğlu katıldı.
Taşcıoğlu, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
ByLock'u telefonuna başkasının yüklemiş olabileceğini iddia eden Taşcıoğlu, "Ben ByLock'u ilk defa 15 Temmuz'dan sonra televizyondan duydum. Kullanıcı adı ve tespit edilen mesajlar bana ait değildir. Aral Fen Dershanesinde çalıştığım dönemlerde de herhangi bir FETÖ faaliyetine katılmadım." dedi.
Suçsuz olduğunu savunan sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Taşcıoğlu'nu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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