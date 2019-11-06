10 Kasım'da camilerden siren çalınmasından vazgeçildi
Çayıroava Kaymakamlığı, camilere kurulmuş merkezi ezan sisteminden, 10 Kasım günü saat 9:05 geçe siren çalınması uygulamasından vazgeçti.
|06 Kasım 2019 14:48
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Çayıroava Kaymakamlığı, camilere kurulmuş merkezi ezan sisteminden, 10 Kasım günü saat 9:05 geçe siren çalınması uygulamasından vazgeçti.
Kaymakamlık tarafından gönderilen önceki yazıda, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un gönderdiği resmi yazı doğrultusunda, Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü münasebetiyle, merkezi ezan sisteminden, 10 Kasım günü saat 9:05'te siren çalınacağı belirtilmişti.
Yeni yazıda, 10 Kasım günü camilerden değil sadece kurulu sistem üzerinden siren çalınacağı belirtildi.
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