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10 Kasım'da camilerden siren çalınmasından vazgeçildi

Çayıroava Kaymakamlığı, camilere kurulmuş merkezi ezan sisteminden, 10 Kasım günü saat 9:05 geçe siren çalınması uygulamasından vazgeçti.
 06 Kasım 2019 14:48
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10 Kasım'da camilerden siren çalınmasından vazgeçildi

Çayıroava Kaymakamlığı, camilere kurulmuş merkezi ezan sisteminden, 10 Kasım günü saat 9:05 geçe siren çalınması uygulamasından vazgeçti.

Kaymakamlık tarafından gönderilen önceki yazıda, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un gönderdiği resmi yazı doğrultusunda, Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü münasebetiyle, merkezi ezan sisteminden, 10 Kasım günü saat 9:05'te siren çalınacağı belirtilmişti.

Yeni yazıda, 10 Kasım günü camilerden değil sadece kurulu sistem üzerinden siren çalınacağı belirtildi.

Memurlar.Net
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