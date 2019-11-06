Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı

Kemerburgaz Göktürk'te özel bir kolej iflas edince 51 öğrenci ortada kaldı. Okulun önünde toplanan veliler ve çalışanlar duruma isyan etti. 4 aydır maaşını alamadığını söyleyen çalışan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Eyüpsultan Göktürk Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir okulda okuyan öğrenciler bir sabah okula geldiklerinde öğretmenlerinin gelmediğini öğrendi. Durumu araştıran veliler öğretmenlere ulaşınca gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre, okulun yöneticilerinin iflas ettikten sonra okulu kapatarak ortadan kayboldu. Bunun üzerine soluğu okulda alan veliler, diğer ailelerle görüşünce idarecilerin kaçtığını belirledi. Okulda öğrenim gören 51 öğrenci ise bu nedenle ortada kaldı. İdarecilerin eğitim ve öğretim için yaklaşık 1 milyon 275 bin lirayı aldığı iddia edildi. Okulun önünde toplanan veliler durumu isyan ederek tepki gösterdi. Çalışanların da 4 aydır paralarının verilmediği öğrenildi.

"Çocuklarımızı nereye yerleştireceğimizin peşindeyiz"

Gözyaşlarına hakim olamayan okul çalışanı, "9 senedir buradayım ve 4 aydır maaşımı alamadım. Böyle olur mu olacak iş mi? İdarecilerin nerede olduğunu bilmiyorum. Haykırmak istiyorum, böyle olmaz. Öğrencilerin hepsi mağdur oldu" dedi.

Levent Doğan isimli veli ise, "Çocuklarımızı güvenip buraya yazdırdık. 3 senedir okuyordu, okul gümlemiş. Paralarımız gitti, onların peşinde değiliz ama çocuklarımızın eğitimleri yarım kaldı. Çocuklarımızı nereye yerleştireceğimiz, bunun peşindeyiz. Öğretmenlerde maaşını alamamış ama onlar da bizi uyarabilirdi. Biz de başımızın çaresine bakardık. Hocaları arıyoruz açmıyorlar. 51 öğrenci vardı, adam başı 20 bin lira para verdik" dedi.

Vahap Bakış isimli veli ise, "3 hafta önce çocuğumu buraya kaydettirdim. Bize bankadan kredi kullandırdılar. İşin parasal boyutunda değiliz. Cuma günü bir fısıldama oldu öğretmenler maaş alamadıklarını söylediler. Daha sonra bir toplantı yapmışlar, sonra olayın çözüldüğünü söylediler. Dün gelen mesajla çocuklarımız mağdur oldu. Bu sabah milli eğitim müdürlüğünden ilgili birimler geldiler. Bu olayı Pazartesi gününe kadar çözeceklerini söylediler. Biran önce mağduriyetimiz giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.