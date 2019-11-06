FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|06 Kasım 2019 15:02
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Rüştü Olgun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.
Sanık Olgun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Olgun'un yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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