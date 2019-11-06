1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 06 Kasım 2019 15:02
Yazdır
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Rüştü Olgun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık Olgun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Olgun'un yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi
06 Kasım 2019 15:21		 Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza
06 Kasım 2019 15:15
Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası
06 Kasım 2019 14:37		 FETÖ'den aranan firari kadın zanlı Ankara'da yakalandı
06 Kasım 2019 14:35
FETÖ, TİB'i ele geçirmek için O ismi kullanmış
06 Kasım 2019 14:09		 Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
06 Kasım 2019 13:39
Suriye'de öldürülen YPG'li teröristi, TBMM'ye sokan vekil!
06 Kasım 2019 13:37		 FETÖ'nün 'yurt ve evler sorumlusu'na kırmızı bülten çıkarıldı
06 Kasım 2019 13:24
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
06 Kasım 2019 13:18		 FETÖ savcıları, MİT elemanını deşifreden yargılanıyor
06 Kasım 2019 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor15:23 - CHP'li Özkoç'tan, İçişleri Bakanlığı'na rapor tepkisi15:21 - Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi15:17 - Üniversitede 'Hoca', müzik dünyasında 'ChanCe'15:15 - Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza15:05 - Bakan Soylu: Türkiye terörle mücadelede gözü kara15:03 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:02 - FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi14:58 - Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını ve kız kardeşini yakaladık14:56 - 'Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik'
14:52 - Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı14:48 - 10 Kasım'da camilerden siren çalınmasından vazgeçildi14:46 - Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 TL ceza14:40 - Yapraklı sebzeler nasıl temizlenmeli?14:37 - Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası14:35 - FETÖ'den aranan firari kadın zanlı Ankara'da yakalandı14:29 - Bu da gerçek Kaz Bank14:25 - 'Fikirlerinizi ve markanızı' koruyun çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
Ayağımız AVM'den kesildi
AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez
THY'den yurt içi bilet kampanyası
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
p plaka 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
Abdullah Çatlı 2
gelecegenefes.com 2
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 6
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 3
Mario Balotelli 4
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
2020 MTV zam oranı belli oldu 5
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam