TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Milli teknoloji hamlemiz ve dijital Türkiye hedefimize paralel olarak, Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi (STEM) eğitimini daha çok yaygınlaştıracağız. Toplumsal önyargıları kırarak kızları bu alanlara daha çok yönlendireceğiz." dedi.

Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan ve başkanlığını yaptığı, "Başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi konulu alt komisyonu"nun, 14 Kasım 2018'den bu yana 13 toplantı gerçekleştirdiğini, bu toplantılarda kamu, özel sektör, STK temsilcileri ve akademisyenler ile alanında uzman kişilerin dinlenerek Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaları incelediklerini söyledi.

Komisyon üyeleriyle, dünyadaki STEM çalışmalarını ve uygulamalarını incelediklerini anlatan Bakbak, ziyaretlerinde, yetenekli çocukların ülkeyi nasıl uçuracağını gördüklerini ifade etti.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran, tarımdan sağlığa, günlük ihtiyaçlarda basit çözümler üreten projeleri bizzat çocuklardan dinlediklerini dile getiren Bakbak, katıldıkları yarışmalarda dünya birincilikleriyle Türkiye'yi gururlandıran çocukların, onlara yapılan yatırım bu ülkenin geleceğine yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Bakbak, STEM'in, "gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi" olarak adlandırıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Alt komisyonumuzun, dönem sonunda hazırlayacağı raporla Türkiye'nin STEM yol haritasını oluşturmayı hedefliyoruz. Yol haritasını oluştururken bu alanda toplumsal seferberliğin gerekliliğine inanıyoruz. Türkiye'nin gelecek tasarımını, teknoloji ile yoğurup bilimle şekillendirmek istiyoruz. Bunun için 'milli teknoloji hamlesi' dedik. Bunun için 'dijital Türkiye' dedik. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmemiz için klasik bir anlayışın ötesini düşünüyoruz; çocuklarımızın hayal ettiğini tasarlayacağı, değerlerinden kopmadan bilime mühendisliğe, analitik düşünmeye yönleneceği ortamlar hazırlamaya gayret ediyoruz. Milli teknoloji hamlemiz ve dijital Türkiye hedefimize paralel olarak STEM eğitimini daha çok yaygınlaştıracağız. Toplumsal önyargıları kırarak kızları bu alanlara daha çok yönlendireceğiz."

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak'ın milli mücadeledeki yerine işaret ederek şehrin, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi hak ettiği istiklal madalyası ve gazilik unvanını alması gerektiğini söyledi.

Yalım, bu yönde hazırladığı kanun teklifine milletvekillerinden destek istedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de "Türk gençliğinin eğitim ve kültür yönünden eksiklikleri ve alınması gereken tedbirler" konusunda değerlendirmede bulundu.