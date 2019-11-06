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Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza

Örgütün kentte yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla yargılanan 21 sanıktan 18'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı
 06 Kasım 2019 15:15
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Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 18 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 günden 8 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası verildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün kentte yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla haklarında dava açılan meslekten ihraç edilen öğretmen, esnaf ve ev hanımlarından oluşan 8'i tutuklu 21 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Yaşar Sezgin'i 1 yıl 6 ay 22 gün, Adem Doruk, Abdullah Kısa, Halit Eraslan, İlyas Alacalı, Kamil Tanrıöven, Oğuzhan Gül, Rafet Eryiğit ve Ramazan Karaca'yı 6 yıl 3'er ay, Talha Şahin'i 6 yıl 6 ay 22 gün, Atik Köse'yi 6 yıl 6 ay 28 gün, Necati Yenice'yi 6 yıl 10 ay, Ali İnan, Züleyha Can ve Ömer Furkan Özdemir'i 6 yıl 10 ay 15'er gün, Kadir Durgut'u 7 yıl 6 ay, Mustafa Bülebaş ve Ahmet Can'ı 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Yaşar Sezgin'in aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Ömer Faruk Ç, Melike Durdane A. ve Musa A'nın ise beraatına hükmetti.

- İddianameden

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri tespit edilen 21 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, Çorum merkezli Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında, örgüt üyelerine dağıtılması noktasında notlar bulunan 25 bin 470 lira, 520 avro ve bin 730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, şüphelilerden elde edilen cep telefonlarında örgüt üyelerinin tedbir amacıyla görüşmelerini genel olarak "WhatsApp" programı üzerinden yaptıkları, telefonlarında "Bylock" benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programlar bulunduğu, örgütün yurt dışındaki mensupları tarafından yurt içindeki örgüt üyelerine para akışının yabancı para transfer kanallarıyla yapıldığının belirlendiği kaydedilmişti.
Anadolu Ajansı
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