1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversitede 'Hoca', müzik dünyasında 'ChanCe'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün, üniversitede "Hoca", müzik dünyasında "ChanCe" adıyla tanınıyor
 06 Kasım 2019 15:17
Yazdır
Üniversitede 'Hoca', müzik dünyasında 'ChanCe'

Türkçe ve İngilizce şarkılara imza atan, ilk klibini 2013'te çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün, üniversitede "Hoca", müzik dünyasında "ChanCe" adıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Tüzün, kemik sağlığı ve kemik erimesi konusunda da önemli çalışmalara imza atarken, hastane ve öğrencileriyle geçirdiği zaman dışında müzikle ilgileniyor.

Üniversite "Hoca", müzik dünyasında "ChanCe" adıyla tanınan Prof. Dr. Şansın Tüzün, pek çok film ve belgesele konuk olan çalışması "Gelibolu", Goran Bregovic ile "Hıdırellez" ve "Avare" şarkılarının müzik çalışmasını üstlenip seslendirdirdi.

Tüzün, söz ve müziğini yazdığı ve Medeniyetler Korosu ile seslendirdiği "Middle East", "I Love Jello", "Tutsak" ve "Sensizliğe dayanabilirim" gibi şarkılarına video-klip çekerek, müzik dünyasında ciddi adımlarla ilerliyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Hidroterapi havuzunda, hastalarını suyla tedavi eden ve onlara dans etmeleri önerisinde bulunan Tüzün, havuzdaki "Yunuslarım" diye tanımladığı hidroterapistleri yönlendirerek nasıl bir tedavi uygulaması gerektiğini anlatıyor.


Üniversitede 'Hoca' müzik dünyasında 'ChanCe'

- "Kendi şarkılarımı yazmayı seviyorum"

Tüzün, hastaları, öğrencileri ve müzik dünyasına ilişkin yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çocukluk yaşlarından itibaren kısa öyküler yazdığını, edebiyat tutkusunun zamanla şarkı sözü yazmaya evrildiğini belirten Tüzün, "Şarkı sözleri yazdıkça müziğin tıptan çok ayrışmadığını gördüm çünkü her ikisi de ekip işidir. Kelimelerle saatlerce geçen zamanı düşündüğüm zaman tıbbın da aynı disipline sahip olduğunu görüyorum. Sıkı çalışmalar, makaleler ve tıbbi yayınların hakim olduğu bir dünyayı müzikten ayıramıyorum ve müzikte daha çok zaman geçirmeyi, kendi şarkılarımı yazmayı seviyorum. Bu kapsamda da arkadaşlarımla çeşitli konserler veriyoruz." diye konuştu.

Şansın Tüzün, müzik platformlarına baktığı zaman pek çok şarkıya imza attığını görüp mutlu olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkçe ve İngilizce albüm yaptım, 5 klip çektim ve ayrıca single çalışmalarım var. Müzik çalışmalarımda 'ChanCe' ismini kullanıyorum. Değişik bir isim kullandığım için pek çok insan beni profesör kimliğimde bulamıyor. Profesör ve müzik kimliğimi bağdaştıran çok az kişi çıkıyor. Hemen her şeyimi ortaya sermemek adına müzikle uğraşmak bana belki de oyun gibi geliyor. ChanCe adıyla müziğimi yapıyorum, Prof. Dr. Şansın Tüzün olarak da hastalarımla ilgilenip akademik hayatımı sürdürüyorum.

Müzik çok farklı bir alan, tamamen şov işi ve farklı bir frekans alanı olduğu için şu an üzerimde olan beyaz önlüğü bile biraz yadırgıyorum açıkçası. Müzik ve tıbbı birbirine çok dahil etmemeye çalışıyorum. Öğrencilerimden müziğe yatkın olup gitar çalanlar, rol-model olarak 'Hocam siz müzik ve tıbbı nasıl bir arada yapabiliyorsunuz?' diye soruyorlar çünkü tıp zor ve uzun bir eğitim sürecidir. Fakat müzikle ilgilenmem öğrencilerime motivasyon oluyor. Bazen farklı projelerle gelen öğrencilerim oluyor, yardımcı olmaya çalışıyorum ama genel olarak tıbbı ve müziği birbirine karıştırmamayı tercih ediyorum."

- "İstediklerini hayata geçiremeyen insanlar, ruhsal çöküntü yaşıyor"

Doktor kimliğiyle şarkı söylemenin çok farklı bir duygu olduğunu anlatan Tüzün, "14 Mart Tıp Bayramı'nda veya 'Hekime şiddeti' kınayan birtakım projelerde sahne alırken, sahnede doktor kimliğimi daha çok hissediyorum. Sahneye çıkıp da son klibini çektiğim I Love Jello şarkısını söylerken ve I Love Jello derken doktorluğumu düşünmüyorum çünkü o anda farklı bir frekansta oluyorum." yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Tüzün, Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri yazdığını ve ilk klibini 2013'te çektiğini anımsatarak, Amerika'da yaşayan müzisyenlerle etnik müzik yapmak istediğini, farklı kültürleri tanımanın ve içinde olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Müzik denilince akla dansın geldiğini ve dansın uzmanlık alanı olan kemik sağlığına büyük bir katkılar sunduğuna dikkati çeken Tüzün, şöyle devam etti:

"Dans, kemikler için çok faydalı çünkü bilimsel çalışmalarda da dans etmenin kemik sağlığına faydaları tespit edilmiştir. Yürümek de faydalı çünkü vücut ağırlığıyla yapılan bir egzersiz fakat dansta yön değiştirme var. Dümdüz bir hat üzerinde yürümektense yön değiştirici hareketlerin kemikleri daha çok uyardığı, yeni kemik yapımını daha fazla gerçekleştirdiği de saptanmıştır. Gelen hastalara, 'Hiç bir şey yapamıyorsanız, evde müziği açıp dans edin.' diyoruz. Müziğin ritmine uyarak hareket etmeleri bile faydalıdır. Dans gerçekten kemik sağlığında çok etkili, grup halinde yapılınca moral-motivasyon yönünden de kişiye pek çok faydaları var. Ben de kliplerimde şarkıya ve müziğin ritmine uyacak şekilde dans ediyorum, dans etmeyi seviyorum."

Şansın Tüzün, mutlu olunan yolda ilerlemenin önemine işaret ederek, "İnsanlar gerçekten istediğini hedefleyip, onun peşinde gitmeliler. Hayatta çok bahane var ama o bahanelerimizi bir kenara bırakıp, hedeflerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü istediklerini hayata geçiremeyen insanlar, ileri yaşlarında ya hastalık sahibi oluyor veya ruhsal çöküntü yaşayarak sıkıntıların içine düşüyor." dedi.

- "Hastalarla birlikte suya girmek güzel bir fikir"

Omurilik felçli 19 yaşındaki hastasının şu anda yürümesinin mümkün olmadığını ama suyun içinde uygulanan terapiyle daha rahat hareket edip yürüyebildiğini dile getiren Tüzün, böylece hastaların mevcut kas sisteminin korunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tüzün, kemik sağlığı ve kemik erimesi konusunda da özellikle yaşlı hastalarda, su içinde oluşturulan özel programlar sayesinde dengenin artırıldığını işaret ederek, "Suyun belli bir sıcaklıkta olması, suyun kaldırma kuvveti sayesinde hastaların normalde yapmakta zorlandıkları hareketleri, su içinde daha rahat yapabildiklerini gözlemliyoruz. Ayrıca basınç etkisi de hastalara çok faktörlü bir ortam sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suyla tedavi sırasında, hastaların hangi hareketleri yapması gerektiğine ilişkin havuz başında yönlendirmeler yaptığını söyleyen Tüzün, şunları kaydetti:

"Su çok mucizevi bir şey ama henüz yaygın şekilde kullanmıyoruz, sudan daha çok faydalanılması gerekiyor. Hastalarla birlikte suya girmek güzel bir fikir ama yurt dışı olmak üzere genelde hekim olarak tedavi sürecinde suya girilmiyor. Şimdi 'Neden olmasın?' diye düşündüm ve aslında hastaları motive etmek için zaman zaman ben de suya girebilirim. Bugün böyle bir karar verdim, hastaların motivasyonunu sağlamak ve moral vermek için hidroterapi sırasında ben de hastalarımın egzersizlerine katılmayı düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yeni YÖK', değişen vizyonuyla 38 yılı geride bıraktı
06 Kasım 2019 13:02		 Bölüm isimlerinin birleştirilmesine dair taslak çalışma yayımlandı
06 Kasım 2019 12:12
Parmak izinden cinsiyet belirlenecek
05 Kasım 2019 17:44		 YÖK, 'geleceğin meslekleri'nin yeni yol haritasını belirliyor
05 Kasım 2019 12:21
Çetin öğretmen istedi, sınıfın tamamı işaret dili öğrenmeye başladı
03 Kasım 2019 14:14		 YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
02 Kasım 2019 15:34
YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti
02 Kasım 2019 10:58		 YÖK, norm kadro yönetmeliğini değiştirdi
02 Kasım 2019 10:16
Üniversitelerde 'Genç Ofisler' kurulacak
30 Ekim 2019 16:41		 YÖK'ten lisansüstü programlarda azami süre için yeni görüş!
30 Ekim 2019 10:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor15:23 - CHP'li Özkoç'tan, İçişleri Bakanlığı'na rapor tepkisi15:21 - Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi15:17 - Üniversitede 'Hoca', müzik dünyasında 'ChanCe'15:15 - Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza15:05 - Bakan Soylu: Türkiye terörle mücadelede gözü kara15:03 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:02 - FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi14:58 - Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını ve kız kardeşini yakaladık14:56 - 'Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik'
14:52 - Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı14:48 - 10 Kasım'da camilerden siren çalınmasından vazgeçildi14:46 - Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 TL ceza14:40 - Yapraklı sebzeler nasıl temizlenmeli?14:37 - Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası14:35 - FETÖ'den aranan firari kadın zanlı Ankara'da yakalandı14:29 - Bu da gerçek Kaz Bank14:25 - 'Fikirlerinizi ve markanızı' koruyun çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
Ayağımız AVM'den kesildi
AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez
THY'den yurt içi bilet kampanyası
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelecegenefes.com 2
p plaka 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
2020 MTV zam oranı belli oldu 5
sınavsız ikinci üniversite 5
vedat muriqi 2
nabil dirar 1
güzel avrat otu 4
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 6
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam