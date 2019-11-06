CHP'li Özkoç'tan, İçişleri Bakanlığı'na rapor tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimini hafifleştiren, meşrulaştıran bir raporun İçişleri Bakan Yardımcısı tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olması hem hukukun katlidir hem kaygı verici bir durumdur." dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na 21 Nisan'da Çubuk'taki şehit cenazesinde "bilinçli bir linç girişimi gerçekleştirildiğini" söyledi.

CHP'nin bu konuda bir rapor hazırlayıp kamuoyu ile paylaştığını anımsatan Özkoç, "açık suç fiilleri ortada olmasına rağmen davada tek bir tutuklu sanık bulunmadığını" ifade etti.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından bir raporun kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimini hafifleştiren, meşrulaştıran bir raporun İçişleri Bakan Yardımcısı tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olması hem hukukun katlidir hem kaygı verici bir durumdur." diye konuştu.

"Rapor diye yayınlanan bu metinde mahkeme yerine hüküm verildiğini" savunan Özkoç, "Olayda bir organizasyonun bulunmadığı, basit bir protesto olduğu, Genel Başkanımızın izdiham içinde kaldığı söyleniyor. Bizim raporumuzda olay tüm açıklığıyla ortaya konuluyor. İçişleri Bakanlığının suçluyu kayırıp masumu hedef haline getiren bu raporu hangi anlama gelmektedir?" diye sordu. Özkoç, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'na ve yanındaki milletvekillerine, şehit cenazesinde bilinçli linç girişimi gerçekleştirildi. Bu linç girişimi, planlıdır. Katılan kişiler suç işlemişlerdir. Suçları açık bir şekilde görüntülerle ve ifadeleriyle sabittir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu hareketi başlatanların lideridir. 'Şehit cenazelerine CHP'lileri sokmayın' demiştir. Şehitler, bu vatanın evlatlarıdır. CHP'yi şehit cenazesinde bulunmaktan hiçbir haddini bilmez alıkoyamaz. İçişleri Bakanlığının bu raporunda suçlu övülmüştür. Yargı sürecine müdahale edilmiştir. Suçu öven, suçluyu kayıran, yargıya müdahale eden İçişleri Bakanı, İçişleri Bakan Yardımcısı, ilgili kişiler, bu raporu hazırlayanlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız."

Özkoç, 15 Temmuz kalkışmasında şehit yakınları ve gazilerle ilgili toplanan paraların, bu kişilere gitmediğini defalarca söylediklerini belirterek, "Bu paraların kim tarafından nasıl gasp edildiğinin takipçisi olacağız." dedi.

- Sorular

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır." açıklamasının sorulması üzerine Özkoç, "Yüksek İstişare Kurulu, tam bir komedi. Bu kurulun ne kadar komik olduğunu, halka güven vermediğini şu anda kendi içlerindeki sıkıntıdan anlamak mümkün. Arınç'ın ne toplumda bir karşılığı var ne de kendi içlerinde bir güveni söz konusu. Bunların yaptıkları açıklamalarla, timsah gözyaşlarıyla, toplumun gerçek gündemini saptırmalarının önüne geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisiyle ilgili bir sorusuna ise "ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a 'gel' derse gelir, 'git' derse gider. Bugüne kadar yaptığı bütün uygulamalar böyle." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ilgili "Söz dinlemiyordu, görevden aldık." ifadesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Özkoç, "Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi nasıl yönettiğinin, nasıl diktatörce yönettiğinin açık bir ifadesidir. Kurumların millete hizmet etmesi gerekir, bir kişiye değil." dedi.

Özkoç, bir başka soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle TBMM'nin yetkilerinin elinden alındığını da savundu.