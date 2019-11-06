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İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki 75'inci Yıl İlkokulu öğrencileri, 'Mektubumda İlim Var' projesiyle hem Malkara ilçesinin değerlerini Antalya'daki bir başka okulun öğrencilerine anlatıyor hem de mektup kültürünü yeniden yaşayıp becerilerini geliştiriyor
 06 Kasım 2019 15:32
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İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki 75'inci Yıl İlkokulu öğrencileri, 'Mektubumda İlim Var' projesiyle hem Malkara ilçesinin değerlerini Antalya'daki bir başka okulun öğrencilerine anlatıyor hem de mektup kültürünü yeniden yaşayıp becerilerini geliştiriyor.

Malkara 75'inci Yıl İlkokulu, iletişim kurma, işbirliği yapma, projeler geliştirme, paylaşma etkinliği olan 'e Twinning Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Mektubumda İlim Var' projesine katıldı. Öğrenciler, okuma yazma becerisini geliştirmek, kendi ilçesini tanıtmak, tanıtımı yaparken belirlenen bir ili tanıtmak amacıyla mektup arkadaşları buldu. Antalya'da bir okulun öğrencileri ile mektup arkadaşı olan öğrenciler, ilçelerini yazdıkları mektuplarla bu öğrencilere anlatırken, mektup kültürünü yeniden yaşıyor.

Okulun 3-B sınıfı öğrencilerinden Yaren Alpalt, "Proje kapsamında Antalya'da bir okul ile mektuplaşıyoruz. Bu ayki konumuz depremler. Her ay farklı bir konuda etkinlik yapıyoruz. Biz sınıf olarak e Twinning projesindeyiz. Oradaki arkadaşlarımız bizlere bizde arkadaşlarımıza mektup yazıyoruz. Onların bizlere gönderdikleri getirdikleri mektuplarda burada. Her ay farklı konularda mektuplaşıyoruz. Bir önceki etkinliğimizde konumuzda milli kahramanlarımızı anlattık. Bu ayki konumuz da ise Tekirdağ depremlerini anlattık Antalya'ya" dedi.

'TANIŞIYORUZ'

Öğrencilerden Uygar Sert, mektup yazarak tanıştıklarını belirterek, "e Twinning projesi kapsamında her ay faklı konularda arkadaşlarımızla mektuplaşıyoruz. Biz onlara onlarda bize mektup gönderiyor. Böylelikle hem Antalya'yı tanıyoruz. Biz de Malkara'yı tanıtıyoruz" dedi.
DHA
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