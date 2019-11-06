Sağlık çalışanlarından, lösemili hastalara klipli destek
|06 Kasım 2019 15:46
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Kars'ta sağlık çalışanları löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu anlatmak için maskeyle klip çekti.
Kars Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu ile Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin, sağlık çalışanlarıyla 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için maske takarak kamera karşısına geçti.
"Kars Harakani Devlet Hastanesi lösemili çocuklar için maskeni tak farkındalık yarat" sloganıyla çekilen klipte hastane personeli lösemi hastaları için destek mesajı verdi.
Klipte sağlık çalışanları "Maskemi takarım farkındalık yaratırım", "Farkındalık yaratmak için maskeni tak", "Lösemili çocuklar için farkındalık yarat maskeni tak" sloganlarıyla lösemili çocuklar için farkındalık oluşturdu.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, yaptığı açıklamada, löseminin tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Lösemiyle mücadele eden herkese şifa dileyen Lazoğlu, şöyle konuştu:
"Onlar belki yılın 365 günü bu maskeleri ağızlarına takarak hayatlarını devam ettiriyor. Biz de 15-20 dakika bu maskeleri takarak onların ne tür şartlarda yaşadıklarını hissetmeye çalıştık. Çünkü tedavisi mümkün olan bir hastalıkta geç kalınmaması çok önemli ve bu konuda tüm vatandaşlarımızın katkı koyabileceği bir hastalık türü." diye konuştu.
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