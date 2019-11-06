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Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi.
 06 Kasım 2019 15:48
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Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

Beşiktaş, Anagold 24 Erzincanspor'la; Galatasaray, Tuzlaspor'la; Fenerbahçe, İstanbulspor'la; Trabzonspor da Altay'la eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eşleşmeler belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine 32 takım katılıyor. Süper Lig'i geçtiğimiz sezon ilk 5'te bitiren Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da bu turdan itibaren mücadeleye başlıyor.

EŞLEŞMELER

Kasımpaşa - Vanspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor

Altınordu - Yukatel Denizlispor

BtcTürk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

BB Erzurumspor - Bursaspor

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Eyüpspor - Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa

Kırklarelispor - Gaziantep

Kupanın 5. turu çift maç eleme usulüyle oynanacak. Takımlar ilk maçlara 3-4-5 Aralık'ta; rövanş maçlarına ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde çıkacak.
Memurlar.Net
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