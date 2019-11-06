Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu
|06 Kasım 2019 15:48
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Beşiktaş, Anagold 24 Erzincanspor'la; Galatasaray, Tuzlaspor'la; Fenerbahçe, İstanbulspor'la; Trabzonspor da Altay'la eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eşleşmeler belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine 32 takım katılıyor. Süper Lig'i geçtiğimiz sezon ilk 5'te bitiren Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da bu turdan itibaren mücadeleye başlıyor.
EŞLEŞMELER
Kasımpaşa - Vanspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
BtcTürk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
BB Erzurumspor - Bursaspor
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Eyüpspor - Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa
Kırklarelispor - Gaziantep
Kupanın 5. turu çift maç eleme usulüyle oynanacak. Takımlar ilk maçlara 3-4-5 Aralık'ta; rövanş maçlarına ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde çıkacak.
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