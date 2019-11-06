Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Bugün Ankara'ya ulaştı
Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara'ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı
|06 Kasım 2019 15:54
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni 'China Railway Express'in bugün Ankara'ya ulaştığı ifade edildi.
Bu gelişmenin, Türkiye'nin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneği olduğu belirtilerek, "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.
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