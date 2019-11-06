Tufanbeyli'de mahalleye kuduz karantinası
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde telef olan üç büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı
|06 Kasım 2019 15:58
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde telef olan üç büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pekmezli Mahallesi'nde, kurt tarafından ısırılması sonucu telef olan üç inekten aldıkları numuneyi laboratuvara gönderdi.
Hayvanlarda kuduz hastalığı olduğu belirlenince, söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Pekmezli'deki kedi ve köpeklerle, büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
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