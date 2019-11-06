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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Mektubun iadesi gündemde olmalı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: ABD'ye gidilecekse şayet, Barış Pınarı Operasyonumuz ile alakalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yazılan rezil mektubun iadesi mutlaka gündemde olmalıdır
 06 Kasım 2019 16:03
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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Mektubun iadesi gündemde olmalı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "ABD'ye gidilecekse şayet, Barış Pınarı Operasyonumuz ile alakalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yazılan rezil mektubun iadesi mutlaka gündemde olmalıdır." dedi.

Partisinin Başkanlık Divanı toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, sözlerine görev yaptığı Şırnak'ta öğrencilerine Türk bayrağı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptırdığı gerekçesiyle terör örgütü yandaşları tarafından hedef gösterilen Seçil öğretmene sevgilerini ileterek başladı.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin henüz kesinleşmediğini söyledi. Ağıralioğlu, "ABD'ye gidilecekse şayet, Barış Pınarı Operasyonumuz ile alakalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yazılan rezil mektubun iadesi mutlaka gündemde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "Esefle kınıyorum" cevabını eleştirdi. KHK ile ilgili bütün süreçleri dikkatle izlediklerini belirten Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının esefle karşılayacağı başka şeyler de var. KHK ile ilgili Türk mahkemelerinin vermiş olduğu beraat kararlarının yeterli sayılmıyor ve KHK ile atıldıktan sonra göreve dönememiş olanları da esefle karşıladım gibi ve şöhretli olduğu için kurtulanları esefle karşılasın Sayın Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

Teröre bulamış 15 Temmuz teşebbüsünün içinde bulunmuş hiç kimseye en ufak tolerans tanınmaması gerektiğinin altını çizen Ağıralioğlu, "Ama bu işleri yaparken devletin mazlumla zalimi ayırmak mesuliyetini hatırlatıyoruz. Binlerce adam Türk mahkemelerinin verdiği takipsizlik berat kararına rağmen görevlerine iade edilemiyorsa devlete olan saygı nasıl sağlanacaktır?" değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, bu meselelerle ilgili ortaya konulan hassasiyetlerle ilgili siyasi olarak polemik mevzusu çıkarılmasını da ahlaki bulmadıklarını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde terör hamiliği yapmak hiçbir şekilde teröre bulaşanları korumak kollamak gibi bir suistimal alanına imkan verilmeden pekala bu işler rahatlıkla yapılabilir." dedi.

Ağıralioğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gitmeden önce kendileriyle bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim" ve "Arkadaşlar, irtibat kurmaya çalışıyor" sözlerinin hatırlatılarak, iletişimsizliğin olup olmadığı yolundaki soruya Ağıralioğlu, "Twitlerle haberleşiliyor. Twit atsın." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya yönelik "Laf dinlemiyordu görevden aldık." değerlendirmesinin sorulması üzerine Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bu demokrasimizin ve yönetim kalitemizin, aslında sicilini etkileyecek bir cümledir. Tabii ki yönetimi hükümet olarak kastediyorum, elinde bulunduran kuvvetin kendisiyle ahenkle çalışacak bürokrat seçme hakkı mahfuzdur. Ama bir de bu işleri konuşmak usul adabı vardır. Türkiye'de demokrasi ve yönetim kalitemizi belirleyen şey aslında bu tür işlerle alakalı kurduğumuz cümleler de yaptığımız işlerin kalitesine niteliğine alamettir. 'Laf dinlemiyorlardı aldık' cümlesi demokrasimizin ve ekonomi yönetimimizin kalitesini tespit teyit anlamında sicilimize hasar veren bir cümle gibi gördük onu."
Anadolu Ajansı
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