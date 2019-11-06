1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül: Yargı paketleri 2023'e kadar sürecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı paketlerine ilişkin, ''Sürecin başlaması önemli. 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı sonuç çıkacak'' dedi
 06 Kasım 2019 16:16
Yazdır
Adalet Bakanı Gül: Yargı paketleri 2023'e kadar sürecek

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı paketlerine ilişkin, ''Sürecin başlaması önemli. 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı sonuç çıkacak'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Gül, yargı paketleri ile ilgili sorular üzerine, "Yargı paketleri, yargıya güven hususundaki konular üzerinde tartışıyoruz. Adım adım faaliyete girecek. Sürecin başlaması önemli. Adım adım bardağı dolduracak, 2-3 paketle bitecek değil. 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı sonuç çıkacak. Almanya'da yüzde 80 adalete güvenmiyor. Kendimizden kaynaklı eksikler olabilir ama çaba olması önemli'' dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki düzenlemeler hatırlatılarak, "Yargı paketleri tamamlandığında nasıl bir yargı göreceğiz?" sorusu üzerine Gül, "Açıklanan yargı paketleriyle alakalı yargıya güven hususundaki sorunlar nelerdir? İlgililer bunun üzerinde çalışıyor. Bu sihirli bir değnek de değil. 'Birinci paket yürürlüğe girdi, her şey bir anda güllük gülistanlık olacak' anlamında da bir şey değil. Mesela birinci yargı paketindeki düzenlemelerin bir kısmı ocak ayında yürürlüğe girecek, seri yargılama, basit yargılamayla ilgili. Bunlar adım adım faaliyete girdikçe yargıya güven artacak. Bir sürecin başlaması, ivmenin yukarıya doğru çıkması önemli." diye konuştu.

Birinci yargı paketindeki düzenlemeler kapsamında Yargıtay yolunun açılacağını söyleyen Gül, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 'Yargıtay yolu açıldı' diye burada hem özgürlükler hem de içtihat birliği anlamında 15 ayrı istinafta farklı kararlar çıkabiliyor icabında. Bu konularla ilgili adımların başlaması, tutuklulukta belli bir azami süre öngörülmesi gibi, çocuk izlem merkezleri.... Bunların hepsi adım adım işte o bardağı dolduracak ve günün sonunda tüm bu reformlar bittiğinde yani iki pakette, üç pakette bitecek bir şey değil, 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacak."

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Gül, "Almanya Adalet Bakanı'nın, 'Almanya da yargıya, adalete yüzde 80 güvenmiyor." dediğini aktardı.

Gül, "Kendimizden kaynaklı elbette eksikler olabilir ama bu hususta bir çabanın ortaya konması önemli. Bunu hep beraber takip edeceğiz." dedi.

"Kaç yargı paketi çıkacak?" sorusuna Gül, "2023'e kadar, bazıları var ki 3 sene sonra şu anda hazır değil. Onların eylem planı çıkıyor. Hedef olarak bakanlık ne zaman olabileceğini de bir takvime bağlıyor. Hepsi bir anda olacak şey değil." karşılığını verdi.

Abdulhamit Gül, başka bir soru üzerine, nafaka konusunun çok önemli ve hassas olduğunu, bu konuda tüm etki analizlerinin iyice yapılması gerektiğini belirterek, "Bunların hepsi birer öneri ama Meclis takdir edecektir. Meclisin nasıl karar vereceği mühim." diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'AK Parti Türkiye'nin sigortası ve bu sigortayı attırmamak lazım'
06 Kasım 2019 17:20		 'Bu bütçe ile enflasyonun tek hanelere ineceği beklenmektedir'
06 Kasım 2019 16:40
Bakan Kurum Ağrı'daki projeleri anlattı
06 Kasım 2019 16:39		 İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Mektubun iadesi gündemde olmalı
06 Kasım 2019 16:03
'Cumhurbaşkanının, ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiri'
06 Kasım 2019 15:42		 CHP'li Özkoç'tan, İçişleri Bakanlığı'na rapor tepkisi
06 Kasım 2019 15:23
Bakan Soylu: Türkiye terörle mücadelede gözü kara
06 Kasım 2019 15:05		 Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını ve kız kardeşini yakaladık
06 Kasım 2019 14:58
'Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik'
06 Kasım 2019 14:56		 Bakan Soylu: O profesörü tedavi ettirin
06 Kasım 2019 14:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü17:20 - 'AK Parti Türkiye'nin sigortası ve bu sigortayı attırmamak lazım'17:18 - Televizyon izleme ile obezite arasında 'dolaylı bağlantı' tespiti17:15 - Ispanak tüketiminde 'tazelik ve yıkama' vurgusu17:15 - Beşiktaş'ta Abdullah Avcı şoku!.17:13 - MİT'in Kosova'da yakaladığı FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis17:10 - Altının kilogramı 275 bin 250 liraya geriledi17:07 - Diyarbakır'da 'muhtar saati' uygulaması16:58 - Devlet korumasındaki 2 bin 183 genç, kamuya atandı16:56 - Belediye Başkanı lojmanını öğrencilere tahsis etti
16:53 - Çin'den yola çıkan tren kaç günde Türkiye'ye geliyor?16:47 - Lokmacılar birer birer kapanıyor16:40 - 'Bu bütçe ile enflasyonun tek hanelere ineceği beklenmektedir'16:39 - Bakan Kurum Ağrı'daki projeleri anlattı16:37 - TÜİK'ten okullara bilgisayar desteği16:28 - Sakarya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı16:26 - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı16:16 - Adalet Bakanı Gül: Yargı paketleri 2023'e kadar sürecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
THY'den yurt içi bilet kampanyası
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme
Ayağımız AVM'den kesildi
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
sınavsız ikinci üniversite 3
V For Vendetta 2
şu an çalan şarkı 3
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
kaldırım taşının altına biriken su 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 4
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
Mario Balotelli 4
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam