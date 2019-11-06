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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tünellerinin tamamlanması üzerine Fulya'da tünel açma makinesi (TBM) çıkarma töreni düzenlendi.
 06 Kasım 2019 16:26
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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek yönde 70 bin kişiye hizmet verecek olan hattın toplu taşımada büyük fayda sağlayacağını belirterek, "Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattında buradaki kazı çalışmalarında karşılaşılan tarihsel bulgulardan dolayı, ne yazık ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımızı ise inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmete açacağız." diye konuştu.

- "BELTUR gibi çok nitelikli iştiraklerimiz var"

Tünel açma makinesinin (TBM) vinçle tünelden çıkarılmasıyla biten tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Eminönü'ndeki balık-ekmek tekneleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasından sonra nasıl bir yol izleneceği ve meydan düzenlemesinin nasıl olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İBB'nin ya da kamunun sadece orada değil, İstanbul'un muhtelif yerlerinde bazı alanları tahsis etme, ihaleyle verme gibi bir takım usulleri var. Bunlar, kalıcı mülk değil. Birinin babadan oğula geçmesi muhtemel bir alan değil. Orada nitelikli, gerçekten hijyenik, insanlara hizmet etmekte duruşu olan bir yer olması lazım. Bu konuda bizim iştiraklerimiz var. BELTUR gibi çok nitelikli geçmişten bugüne işler yapan. Bu konuda arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bize sunacaklar en doğru kararı orada vereceğiz. Biz kültürün yaşamasından yanayız. Orada çalışan mağduriyetine bakılır. Eğer orada bir iş varsa o iş yapılıyor ise en yetenekli kimler var ise ihtiyaç olduğunda oradan da insanlar çalışacak. Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok. Ama ticari olarak bakarsanız bir işin alındığı zaman gibi bittiği zaman da var. Vicdana ahlaka hukuka kültüre uygun yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü şoförünün yol açtığı kaza sonrası denetim ve yaptırımlarla ilgili soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, tavizsiz olarak daha sıkı denetimler yapacaklarını ve halk otobüslerinde tekelleşmeye izin vermeyeceklerini söyledi.

- Hatta toplam 19 istasyon var

Kabataş-Mahmutbey hattının toplam uzunluğu 24,5 kilometre. 19 istasyondan oluşan hat, tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip olacak, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinden geçecek. Kabataş İstasyonu'nda, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı ile Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na entegre olacak yeni hat, Yenikapı-Mecidiyeköy Hattı ile de entegre olacak.

Öte yandan Karadeniz Mahallesi İstasyonu'ndan Habibler-Edirnekapı-Topkapı Hattı da entegrasyon noktalarından biri. Son entegrasyon ise Mahmutbey İstasyonu'dan Otogar-Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyat Metro Hattı ile olacak.
Anadolu Ajansı
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