TÜİK'ten okullara bilgisayar desteği
|06 Kasım 2019 16:37
|Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü 2016 yılından bu yana kentteki 18 farklı okula 328 netbook ve 35 masaüstü olmak üzere toplam 353 bilgisayar hibe etti.
TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ve milli eğitime destek vermeye devam eden kurum, toplam 328 netbook ve 35 masaüstü bilgisayarı (PC) kent genelindeki 18 farklı okula bağışladı.
Bu kapsamda, TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp Esenyurt Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte lisenin bilgisayar laboratuvarına 3 netbook hibe etti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gökalp, çocukların teknolojik çağın dinamiklerine ayak uydurmaları için bilgisayar ihtiyacı olan il genelindeki okullara desteklerinin kendilerini olumlu yönde motive ettiğini ve çalışma azimlerini arttırdığını belirtti.
Gökalp, eğitime katkı çalışmaları kapsamında "TÜİK kapılarını öğrencilere açıyor" projesiyle de çeşitli okullardan ve her yaştan öğrenci gruplarını kurumda misafir ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Proje ile toplumda istatistik bilincini temelden yerleştirmeyi amaç ediniyoruz. İstatistik, geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır. İstatistik, bilgiyi esas alan önemli bir bilimdir. Biz çocuklarımızı kurumumuzda misafir ederek çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, kurum uzmanlarımız çeşitli okulları ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilerimizi bilgilendiriyor, aynı zamanda ihtiyacı olan okullara bilgisayar hibe desteği de veriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve velilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor
06 Kasım 2019 15:32
|Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı
06 Kasım 2019 14:52
|4 bin öğretmen, öğrencilerinin evlerine misafir oldu
06 Kasım 2019 12:25
|Haftada 1 gün eğitimle lise diploması ve ustalık belgesi alacaklar
05 Kasım 2019 14:24
|Öğrenciler uzayı ve bilimi okul koridorunda öğreniyor
05 Kasım 2019 13:11
|Okulların sıra ve masaları öğrencilerden
04 Kasım 2019 22:02
|Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat etti
04 Kasım 2019 19:34
|MEB Müşaviri Çolakoğlu okulları ziyaret etti
04 Kasım 2019 19:26
|Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler
04 Kasım 2019 17:16
|Mikrobiyoloji dersinde incelendi...En fazla bakteri onda çıktı
04 Kasım 2019 15:40