Bakan Kurum Ağrı'daki projeleri anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Amacımız 2023'e giden yolda Ağrı'mızı hem bölgede hem de Türkiye'de parlayan yıldız haline getirmek. Bu çerçevede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, belediye başkanları ve bürokratlarla kentteki bir otelde "İl Değerlendirme Toplantısı" yaparak yetkililerden brifing aldı.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla illerdeki yetkililerle bir araya gelip sorunları çözmek için kente geldiğini söyledi.

"2023'e giden yolda doğunun parlayan yıldızı Ağrı" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Kurum, "Bu süreçte marka şehir olabilecek projeleri konuşmak üzere Ağrı'ya geldik" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, dere ıslahı, atık su artıma, meydan, belediye binası ve hayvancılık şartlarının iyileştirilmesinin de aralarında bulunduğu birçok projeyi yerinde gördüklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Ağrı'mız için önemli olduğunu düşündüğümüz kararlar aldık. Seçim sürecinde Ağrılı vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracak projeleri yapmak üzere belli kararlar aldık. Şehrimizin içinden geçen Murat Nehri'nin olduğu 358 bin metrekarelik alanda önemli bir vadi projesi yapıyoruz ve bu projenin içerisinde mevcut nehrin ıslahından, nehir kenarında yürüyüş ve bisiklet yolundan dinlenme alanına kadar birçok projeyi kapsayan çok önemli bir Millet Vadisi Projesi'ni Ağrı'mıza kazandırmış olacağız ve 2020 Mart'ta bu projenin temelini atacağız."

Taşlıçay Deresi Islah Projesi'nde bir kilometrelik hat yaparak dereyi Murat Nehri'ne bağlayacaklarını bildiren Kurum, bunu da yapacakları Millet Vadisi projesine bağlayacaklarını söyledi.

- "TOKİ Başkanlığınca yaklaşık 500 ahır projelendireceğiz"

Kentte hayvancılıkla ilgili hayata geçirilecek proje hakkında da bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk defa böyle dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ağrı, hayvancılıkta Türkiye'mizin en önde gelen illerinden bir tanesi. Ağrı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık noktasında hem bölgemize hem de Türkiye'mize önemli hizmetler veren şehrimiz ancak baktığımızda buradaki hayvancılığın büyük kısmı şehrin içinde bulunan 1301 adet ahırlarda meydana geliyor. Bu sefer vatandaşlarımızın yaşam kalitesini etkileyen, şehre gelen insanlar da hem görüntü hem de koku kirliliğine sebebiyet veren manzarayla karşılaşılıyor. Bu manzarayı gidermek adına 25, 50 ve 75 başlıklı 1241 dönümlük arazide TOKİ Başkanlığınca yaklaşık 500 ahır projelendireceğiz."

100. Yıl Mahallesi'nde imar planı ve Fırat Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projeleri çalışmalarını yaptıklarını da aktaran Kurum, "Ağrı'mız, Meydan Projesi ile toplamda 20 bin metrekare şehir meydanı kazanmış olacak. Ulaşım araçlarıyla ilgili sıkıntılar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla giderildi ve bütün araçlar yenilendi. İlçe belediyelerimizin ihtiyaçlarına desteklerimizi de yaptık. Talepleri karşılamak suretiyle Ağrılı vatandaşlarımızın, serhat şehrimizin tüm ihtiyaçlarını giderecek adımları atmaya gayret gösterdik. Amacımız 2023'e giden yolda Ağrı'mızı hem bölgede hem de Türkiye'de parlayan yıldız haline getirmek. Bu çerçevede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.