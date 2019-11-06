Diyarbakır'da 'muhtar saati' uygulaması
|06 Kasım 2019 17:07
|Yazdır
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, başlattığı uygulamayla haftanın bir günü muhtarlarla buluşuyor.
Muhtarlar aracılığıyla mahallelerdeki sorunlara daha hızlı müdahale etmek amacıyla her hafta çarşamba günü düzenlenen "muhtar saati", Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, şehrin sorunlarının çözümü için başlatılan uygulamanın amacına ulaştığını belirterek, muhtarların yoğun talebi üzerine bütün mahallelerde çocuk oyun parkları kuracaklarını söyledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan daire başkanları da yürüttükleri çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.
Muhtarların, mahallelerindeki sorunlar ile önerilerini dile getirdiği toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat ile Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan da katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Devlet korumasındaki 2 bin 183 genç, kamuya atandı
06 Kasım 2019 16:58
|Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı
06 Kasım 2019 16:26
|Tufanbeyli'de mahalleye kuduz karantinası
06 Kasım 2019 15:58
|Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Bugün Ankara'ya ulaştı
06 Kasım 2019 15:54
|10 Kasım'da camilerden siren çalınmasından vazgeçildi
06 Kasım 2019 14:48
|Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 TL ceza
06 Kasım 2019 14:46
|RTÜK: Bildirici'nin üyeliği gizli bilgileri paylaştığı için düşürüldü
06 Kasım 2019 14:20
|TKİ'den, 'Somalı madencilere tazminat' açıklaması
06 Kasım 2019 13:33
|İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme
06 Kasım 2019 13:29
|KİT Komisyonu'ndan, CHP'nin itirazına ret
06 Kasım 2019 13:22