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MİT'in Kosova'da yakaladığı FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis

MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.
 06 Kasım 2019 17:13
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MİT'in Kosova'da yakaladığı FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis

MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.
Anadolu Ajansı
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