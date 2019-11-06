MİT'in Kosova'da yakaladığı FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis
MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.
|06 Kasım 2019 17:13
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