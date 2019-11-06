Ispanak tüketiminde 'tazelik ve yıkama' vurgusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur, ıspanak tüketimine ilişkin, sebzenin en taze haliyle satın alınması ve tüketim öncesi bol su ile iyice yıkanmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Çopur, yaptığı yazılı açıklamada ıspanağın, bünyesinde bulundurduğu zengin mineral madde, bazı vitaminler ve lifli yapısı nedeniyle her yaştan insanın diyetinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Tüketim öncesi yıkama aşamasında ıspanağın birkaç kez suda bekletilerek kaba kirinin uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayan Çopur, "Ardından karbonatlı su içinde bekletme, ardından da bol su ile yıkayıp, mikrobiyolojik tehlikeleri azaltmak için sirkeli su içinde bekletme sonrası, yine bol su ile yıkayarak durulayıp diğer işlemlere geçilmesi tavsiye edilmektedir. Son günlerde İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli'de yaşanan ıspanak zehirlenmesi olayı üzerine yapılan araştırma ve analizler sonucunda, durumun ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, 'atropin' ve 'scopalamin' içeren toksik etkili yabancı otların neden olduğu ortaya konmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Normal şartlarda ıspanağın tek başına zehirleyici özelliği bulunmadığının altını çizen Çopur, şunları kaydetti:

"Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin alımında tüm yaprakların diri olmasına, sarı ve kahverengi renkte olmamasına, üzerinde leke ve benek bulunmamasına, yaprak bütünlüğünün bozulmamış olmasına, ortama yabancı otların karışmamış olmasına ve yaprak yapılarının tüm demette homojen ve benzer olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, market veya pazar alışverişlerine çıkmadan önce satın almayı planladığımız gıdaların evdeki miktarlarını kontrol ederek tüketeceğimiz kadarının satın alınması, ürünlerin bozulmadan tüketilmelerine, israfın önlenmesine ve dolaylı olarak bütçemize katkıyı sağlayacaktır."