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Televizyon izleme ile obezite arasında 'dolaylı bağlantı' tespiti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı: Yaptığımız araştırmada edindiğimiz bulgu, televizyon izleyenlerin yüzde 40,9'u televizyon izlerken yeme içme alışkanlığına sahiptir. Bu da dolaylı olarak obezite ile ilişkilidir"
 06 Kasım 2019 17:18
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Televizyon izleme ile obezite arasında 'dolaylı bağlantı' tespiti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, yaptıkları araştırmada izleyicilerin yüzde 40,9'unun televizyon izlerken yeme içme alışkanlığı bulunduğunu, bunun da dolaylı olarak obezite ile ilişkili olduğunu söyledi.

Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, yaptığı sunumda, Kuruluş olarak programların yayımlanmasından sonra denetim görevini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ellialtı, genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yağ, yağa dönüşen asitler, tuz, sodyum, şeker gibi gıda maddeleri içeren yiyecek ve içeceklere yönelik bazı kısıtlamaların getirildiğini, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan besin profili listesine göre reklam yayınlarının yapıldığını anlattı.

Yapılan televizyon izleme ölçümlerine değinen Ellialtı, son yapılan araştırmada her bireyin günde 3 saat 34 dakika televizyon izlediğinin ortaya çıktığını, daha önceki yıllara göre düşüş kaydedilse de bu oranın dünya ortalamasının üzerinde olduğunu dile getirdi.

Dünya ortalamasının 2,5 saat olduğu değerlendirildiğinde bu oranın hala yüksek düzeyde olduğunun değerlendirildiğini vurgulayan Ellialtı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmada edindiğimiz bir başka bulgu da televizyon izleyenlerin yüzde 40,9'u televizyon izlerken yeme içme alışkanlığına sahiptir. Bu da dolaylı olarak obezite ile ilişkilidir. Ülkemizde internet kullanımı da günde 3 saat 18 dakikayı bulmaktadır. Risk gruplarına baktığımızda televizyon başında vakit geçirenlerin 45 yaş üstü bireyler olduğu, bu bireylerin eğitim düzeyi düşük insanlardan oluştuğu bulgumuz var."

Murat Ellialtı, RTÜK'ün yayın hizmeti usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte geçtiğimiz yıl bir değişikliğe gidildiğini, buna göre "genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklere çocuk programlarında yer verilemez" hükmü eklendiğini hatırlattı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile kola, çikolata ve cips gibi ürünlerin reklamlarının yasaklandığını belirten Ellialtı, "Bu reklamların diğer kanallarda yayınlanması durumunda akar bantlarla uyarı mesajları verilmektedir. Örneğin çikolata ve şekerler için 'aşırı şeker, yağ ve tuz tüketimini azaltın', cipsler için ise 'daha az tuz kullanınız' gibi mesajlar akar bantlar aracılığıyla izleyiciyle paylaşılmaktadır." diye konuştu.

Ellialtı'nın sunumu sırasında komisyon üyelerine izlettiği bir gazlı içecek reklamında, akar bantlar eşliğinde verilen uyarı mesajlarının etkisinin reklama göre zayıf kalması eleştirildi.

Komisyon Başkanı Satır, "Bu reklamda izleyiciye verilen uyarı mesajını hiç hissetmedik demek yalan olmaz. Bu çalışmanın bir faydası olmuş mu acaba?" diye sorması üzerine Ellialtı, "Biz bu tür reklamların zamanla yayından çıkarılması noktasında çalışıyoruz. Bu bir süreç." dedi.

Anadolu Ajansı
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