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'AK Parti Türkiye'nin sigortası ve bu sigortayı attırmamak lazım'

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) için 'bir faciadır' şeklindeki açıklaması nedeniyle gündem olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım" dedi
 06 Kasım 2019 17:20
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'AK Parti Türkiye'nin sigortası ve bu sigortayı attırmamak lazım'

Son olarak KHK bir faciadır

" açıklamasıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Iğdır İl Teşkilatı Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Arınç, "

AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olamazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum

" ifadesini kullandı.

"

Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız

" diyen Arınç, şunları kaydetti:

"

İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmedik. Siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istedik. Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir.

"
Memurlar.Net
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