'AK Parti Türkiye'nin sigortası ve bu sigortayı attırmamak lazım'
|06 Kasım 2019 17:20
|Yazdır
Son olarak KHK bir faciadır" açıklamasıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Iğdır İl Teşkilatı Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Arınç, "
AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olamazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum" ifadesini kullandı.
"
Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız" diyen Arınç, şunları kaydetti:
"
İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmedik. Siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istedik. Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ukrayna sınırlarında 7 Türk vatandaşı yakalandı
06 Kasım 2019 19:11
|Cirit: '16 devlet kurmamızı adalet anlayışımıza borçluyuz'
06 Kasım 2019 19:03
|'22 ülkede, 23 Türkiye Mezunları Derneği faaliyette'
06 Kasım 2019 17:42
|Bakan Murat Kurum: Devletin gönderdiği paraları dağa gönderdiler
06 Kasım 2019 17:33
|'Bu bütçe ile enflasyonun tek hanelere ineceği beklenmektedir'
06 Kasım 2019 16:40
|Bakan Kurum Ağrı'daki projeleri anlattı
06 Kasım 2019 16:39
|Adalet Bakanı Gül: Yargı paketleri 2023'e kadar sürecek
06 Kasım 2019 16:16
|İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Mektubun iadesi gündemde olmalı
06 Kasım 2019 16:03
|'Cumhurbaşkanının, ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiri'
06 Kasım 2019 15:42
|CHP'li Özkoç'tan, İçişleri Bakanlığı'na rapor tepkisi
06 Kasım 2019 15:23