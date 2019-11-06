Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi ilanında rekabeti engelleyici şartlar!

Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup Yeniçağ Tarihi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ve BALKANLARDA MADENCİLİK ÜZERİNE ÇALIŞIYOR OLMAK

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarında Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar" hükmü bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi alanına alınacak Araştırma Görevlisi kadrosuna ilave olarak "Balkanlarda Madencilik Üzerine Çalışıyor olmak" şartının eklenmesi ilgili yönetmeliğe aykırıdır.

Söz konusu çalışma alanı tamamen bir adayı tarif eder nitelikte olup, diğer Yeniçağ Tarihi alanında lisansüstü eğitim gören kişilerin başvurusunu engeller mahiyettedir.

Dolayısıyla, bu kadronun özel şartında düzenleme yapılması mevzuatın gereğidir.