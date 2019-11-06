Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Kasım 2019 17:54
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7420
|5,7430
|5,7650
|5,7660
|Avro
|6,3750
|6,3760
|6,3890
|6,3900
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|7,4040
|7,4420
|İsviçre Frangı
|5,7750
|5,8040
|5,7940
|5,8230
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7100
|5,7700
|5,7300
|5,7900
|Avro
|6,3350
|6,4050
|6,3400
|6,4100
|Sterlin
|7,2990
|7,4500
|7,3320
|7,4780
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