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Ünlü otele tahliye kararı: 350 müşteri tahliye ediliyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ünlü bir otel için mahkeme tarafından tahliye kararı alındı. 350 müşteri otelden tahliye ediliyor
 06 Kasım 2019 18:04
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Ünlü otele tahliye kararı: 350 müşteri tahliye ediliyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ünlü bir otel için mahkeme tarafından tahliye kararı alındı. 350 müşteri otelden tahliye ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Konak ilçesi Mürselpaşa Caddesi'nde bulunan otel hakkında, mahkeme tahliye kararı verdi. Mülk sahibinin bankaya olduğu iddia edilen borcu sebebiyle çıkan boşaltma kararı ile 350 müşteri otelden ayrılıyor. İşletmeci Erol İnce alınan tahliye kararının hukuksuz olduğunu söylerken, otelde bulunan 107 çalışanın da mağdur olduğunu belirtti.

İddiaya göre otelin bulunduğu binanın mülk sahibinin, bankaya olan borcu karşılığı bina satışa çıkarıldı. Satışa çıkan binanın kiracısı olan otelin işletmecisi ise durumdan haberlerinin olmadığını, kendilerine herhangi bir tebligat gönderilmediğini ifade etti.

Öte yandan işletmeci Erol İnce'nin kararı tebliğ etmemesiyle suçladığı mülk sahibi Ramada A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Sevil ise 6 ay önce tebligat gönderildiğini, işletme şirketinin durum yeniymiş gibi göstererek karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti.

"Haksız yere mağdur edildik"

Otel işletmecisi Erol İnce İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, otelde bulunan 350 müşterinin tahliye edildiğini, işletmenin neredeyse dolu olan tüm odalarının boşaltılacağını söyledi. Alınan bu karar nedeniyle hem işletmenin, hem çalışanların hem de müşterilerin zor duruma düştüğünü belirten İnce, mülk sahibinin borcu nedeniyle haksız yere mağdur edildiklerini dile getirdi.

"Karar 6 ay önce tebliğ edilmişti"

Otel işletmecisi Erol İnce'nin iddialarına yönelik mülk sahibi Ramada A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Sevil de açıklamalarda bulundu. Sevil, "Hakkımızda hem markayla hem de çalıştığımız bankayla ilgili karalama kampanyası yapılmaya çalışılıyor. Tahliyeyi kendilerine 6 ay evvel bildirmiştik. İşletme şirketi karar kendilerine 6 ay evvel tebliğ edilmesine rağmen böyle bir açıklama yapılıyor. Şirketin ya da bankanın herhangi bir ihmali yoktur" sözlerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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