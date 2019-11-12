Laborantlar, filli hizmet zammından yararlanabilir mi?
|12 Kasım 2019 14:06
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3/8/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Kanunla, sağlık personeline fiili hizmet zammı gelmiştir.
Kanunda yer alan hüküm gereğince, fiili hizmet zammından yararlanacak personelin, 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu olması ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışması gerekmektedir.
Bu hizmetlerin neler olduğu ise Sağlık Bakanlığınca, 15/8/2018 tarihinde, SGK'ya bildirilmiş ve SGK tarafından HİTAM'da yayımlanmıştır.
Bir laborant, fiili hizmet zammından yararlanabilmek için, SGK'ya başvurmuş ancak SGK; 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu olmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartının ikisini birden taşımadığı için talebi reddetmiştir.
İŞTE SGK'NIN YAZISI
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