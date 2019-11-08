1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor

KPSS'den 92 puan alan inşaat mühendisleri yeterli sayıda kadro alamadığı için atanamıyor
 08 Kasım 2019 11:05
Yazdır
İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor

İnşaat mühendisleri yeterli sayıda kadro açılmadığı için, KPSS'den yüksek puan almış olmalarına rağmen atanamıyor.

2018 KPSS puanlarına dayalı olarak yapılan iki merkezi yerleştirmenin ilkinde, inşaat mühendislerine 44, diğerinde ise 12 kadro açıldı.

Az sayıda kadro açıldığı için, KPSS'den 92, 93 gibi yüksek puan alan inşaat mühendisleri ne yazık ki kamu görevlerine atanamıyor.

İnşaat mühendisleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakflar Genel Müdürlüğü, İlbank, Belediyeler gibi kamu kurumlarının İnşaat Mühendisi alım ilanlarının yayınlanmasını bekliyor.

İşte yüksek puan almalarına rağmen bekleyen bazı inşaat mühendislerinin kendi aralarında yaptıkları puan çalışması
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
700 İcra Müdür ve Yardımcısı alımı için kılavuz yayımlandı
07 Kasım 2019 10:03		 KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
07 Kasım 2019 09:56
3 güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu
06 Kasım 2019 22:38		 Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi ilanında rekabeti engelleyici şartlar!
06 Kasım 2019 17:33
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 3 aydır neyi bekliyor?
05 Kasım 2019 11:15		 YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı
04 Kasım 2019 16:35
Ardahan Üniversitesi ilanında yer alan tartışmalı kadro!
04 Kasım 2019 14:56		 ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
04 Kasım 2019 10:44
YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz
03 Kasım 2019 13:15		 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
02 Kasım 2019 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Rabia Naz Vatan'ın ölümünde dikkat çeken şüphe11:56 - 35 Baro Başkanlığı, TBB'de olağanüstü genel kurul çağrısına karşı çıktı11:53 - Bakan Selçuk: Aksaray'daki okulla ilgili soruşturma başlatıldı11:50 - Tezgahta 25 TL'yi gören hamsi 5 TL'ye düştü11:46 - TSYD'den kirasını ödemeyen Üniversite'ye dava11:42 - Servisin öğrenciyi ezdiği okulda, öğrenciler okula gelmedi11:32 - Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi11:30 - Yetki devri MYO kadrolarında keyfiyeti her geçen gün arttırıyor!11:29 - Rus turistte tüm zamanların rekoru11:26 - DİB Başkanı Ali Erbaş Mevlid Kandili mesajı yayımladı
11:24 - Gram altın 273 lira seviyelerinde11:19 - Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon11:19 - Aktif Eğitim Sen için de emsal olabilecek önemli karar11:17 - Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor11:12 - Hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları açıklandı11:05 - İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor11:04 - Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı10:57 - Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler
Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
İstanbul'u zehirleyen ıspanaklar, Beypazarın'dan çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
ankara 3
su kuyusu 1
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
son buluşmada bakılan noktalar 1
kaldırım taşının altına biriken su 2
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gönen Belediyesi Engelli 7 İşci Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Aydın Büyüşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam