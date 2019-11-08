İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor
|08 Kasım 2019 11:05
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İnşaat mühendisleri yeterli sayıda kadro açılmadığı için, KPSS'den yüksek puan almış olmalarına rağmen atanamıyor.
2018 KPSS puanlarına dayalı olarak yapılan iki merkezi yerleştirmenin ilkinde, inşaat mühendislerine 44, diğerinde ise 12 kadro açıldı.
Az sayıda kadro açıldığı için, KPSS'den 92, 93 gibi yüksek puan alan inşaat mühendisleri ne yazık ki kamu görevlerine atanamıyor.
İnşaat mühendisleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakflar Genel Müdürlüğü, İlbank, Belediyeler gibi kamu kurumlarının İnşaat Mühendisi alım ilanlarının yayınlanmasını bekliyor.
İşte yüksek puan almalarına rağmen bekleyen bazı inşaat mühendislerinin kendi aralarında yaptıkları puan çalışması
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