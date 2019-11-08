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18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 18 aydır açıklamadığı iş müfettiş yardımcılığı sınav sonuçları, TBMM'de soru önergesi olarak, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a soruldu
 08 Kasım 2019 00:03
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18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, iş müfettiş yardımcılığı yazılı sınavını 2 Aralık 2017 tarihinde yaptı. Yazılı sınav sonuçları 11-20 Nisan 2018'de ise sözlü sınavlar yapılmıştır.

Ancak aradan geçen 18 ayara rağmen, sözlü sınav sonuçları ilan edilmemiştir.

Daha önce memurlar.net'te de haber konusu olan bu uygulamaya ilişkin olarak, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

İŞTE O SORU ÖNERGESİ
Memurlar.Net - Özel

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